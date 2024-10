L’Arsenal ha paura che McGregor picchi i suoi giocatori e cambia le regole di accesso vip al campo

Sul Times. Il precedente con Saka ha spaventato il club. La superstar delle Mma si era imbucato non si sa come…

L’Arsenal ha paura che Conor McGregor faccia male ai suoi preziosissimi giocatori. Anche se per gioco non si sa mai come va a finire con la star un po’ matta delle arti marziali miste. E allora sta aggiornando le sue regole di accesso vip al campo dopo che l’ultima volta è successo questo:

McGregor trying his UFC moves on Saka 🤣🤣 pic.twitter.com/q8JAmwNxzo — george (@StokeyyG2) October 2, 2024



Il club sta esaminando l’accordo in base al quale i giocatori possono mescolarsi con gli ospiti aziendali dopo la partita – scrive il Times – e sono anche desiderosi di prendere le distanze dal “marchio” McGregor. L’Arsenal ha giurato di evitare che si ripetano le bizzarre scene sul campo dell’Emirates che hanno seguito una partita di Champions League martedì sera, quando Conor McGregor è stato visto scherzare picchiando Bukayo Saka, che gli chiedeva di “stare attento”.

L’imbarazzante episodio è stato oggetto di un’indagine interna al club, perché pare che McGregor fosse sceso in campo senza il permesso del club e gli era stato chiesto di rientrare nello stadio.

Le indagini dell’Arsenal hanno dimostrato che McGregor e il suo entourage hanno ricevuto biglietti Vip all’ultimo minuto tramite una terza parte, 1 Access, una società che fornisce pacchetti aziendali e ha un box all’Emirates dove le celebrità vengono regolarmente ospitate. Il box si trova vicino a un’area in cui i giocatori spesso si riuniscono dopo la partita, ed è stato qui che McGregor ha incontrato un paio di giocatori dell’Arsenal. McGregor ha accompagnato i giocatori attraverso il tunnel fino al campo e non è stato fermato dalla sicurezza.

McGregor è stato condannato per aggressione nel 2019 dopo aver picchiato un uomo in un pub di Dublino e ha anche ferito una mascotte durante una presunta rissa sul campo dei Miami Heat (basket Nba) nel 2023.

ilnapolista © riproduzione riservata