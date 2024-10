La rigorite degli arbitri italiani fa danni anche in Europa, Guida e Pairetto se ne inventano uno per il Lille – VIDEO

Assurdo soprattutto Pairetto al Var. Atletico-Lille finisce 1-3. Marca: “arbitraggio indegno, rigore ridicolo”. Guida sarà arbitro di Inter-Juventus

Non è proprio un bel momento per gli arbitri italiani, né per quelli in campo né per quelli davanti al monitor. Ieri sera a dirigere Atletico Madrid-Lille di Champions c’erano l’italiano Guida, al Var Pairetto. I due hanno combinato una frittata per cui i media spagnoli questa mattina chiedono spiegazioni. La squadra di Simeone ha perso 1-3. Di certo non è colpa degli arbitri ma, possiamo dire, che hanno influito il risultato in maniera considerevole assegnando un calcio di rigore per fallo di mano praticamente inesistente.

Atletico de Madrid 1 – 3 Lille

Penalty sifflé contre l’atletico sur une mais d’un joueur Lillois. 🤡🤡 pic.twitter.com/urqPD42FXd — Etiennitos (@ebouige_) October 23, 2024

Guida sbaglia in Atletio-Lille di Champions. Errore umano comprensibile, quello del Var no

Marca è più diplomatico nel criticare l’arbitro. L’Atletico ha sbagliato e sprecato troppo, poi Guida ha messo il “carico”:

“Atletico maltrattato da un arbitraggio indegno concretizzatosi in un rigore ridicolo, squadra appesantita dai propri errori davanti alla porta avversaria (una menzione speciale per Sorloth), l’Atlético ha subito la seconda sconfitta consecutiva in la Champions League. Il colpo finale è arrivato sotto forma di un surreale rigore, presumibilmente dovuto al tocco minimo di Koke, chissà, ratificato in ogni caso dalla tecnologia“.

El Lille le está clavando 1-3 al Atlético pero hablando claro, el penalty del 1-2 se lo ha inventado el VAR.

Koke no toca la pelota con la mano en el area. Es un chiste, la toca el propio atacante y no Koke pic.twitter.com/BhV4pRK9Ol — Fran Navarro (@fran_navarr0) October 23, 2024

As invece è molto più netto:

“L’arbitro ha inventato un rigore inspiegabile con le tecnologie attuali. È stata la partita dei tre errori di Sorloth, un film dell’orrore. Una battuta d’arresto con una collaborazione speciale e inspiegabile: quella dell’arbitro. Ciò che Guida ha visto lo sa solo lui. Ha visto una mano di Koke, invece era di un giocatore del Lille. L’errore umano è comprensibile, che il Var non abbia chiamato per correggerlo, no“.

#Atlético #Lille 🖐🏻o👟 Marco Guida por sus gestos pita penal por mano de Koke (que no existe, es de André) pero puede que el Var le compre el penal por una pequeña patada abajo. 📌 NO HAY PENAL POR MANO Y POR LA PATADA NO ME PARECE SUFICIENTE. 👮🏻‍♂️:❌️

📺:❌️ ▪️La mano que… pic.twitter.com/RNx7KSwpKu — Mr. Asubío (@MrAsubio) October 23, 2024

Così, a titolo informativo, Guida è stato designato da Rocchi per il big match di Serie A Inter-Juventus. Completano la squadra arbitrale gli assistenti Meli e Alassio; quarto ufficiale Colombo; Var Mazzoleni e Avar Fabbri.

Rocchi getta la maschera: «Il Var è soggettività, al tavolo ci sono persone»

