La Juventus ha fatto di tutto per regalare la vittoria a Inzaghi ma l’Inter non è solida come l’anno scorso (The Athletic)

Un Derby d’Italia spettacolare, il migliore spot possibile per la Serie A ma Inzaghi “non avrebbe mai dovuto permettere la rimonta”. E Conte gode

Lo “spettacolo” del Derby d’Italia è arrivato fino a The Athletic, la sezione sportiva del New York Times. Nel descrivere la partita tra Inter e Juve, parla di “migliore pubblicità per la Serie A di tutta la stagione“. Un 4-4 da far alzare dalla sedia i neutrali ma soprattutto da far scoppiare le coronarie (e il fegato) ai tifosi di parte. L’unico che gode, senza se e senza ma, è Conte.

“Il Napoli ha quattro punti di vantaggio in vetta dopo una settima vittoria consecutiva. Gli avversari devono sapere che se si concede un centimetro a Conte, lui ne prenderà un kilometro, in particolare in una stagione in cui la non deve preoccuparsi delle coppe europeo“.

Derby d’Italia spettacolare ma che errori dell’Inter e di Inzaghi

Chi invece può essere parecchio arrabbiato è Inzaghi. Motta, tutto sommato, può sorridere. L’allenatore dell’Inter dopo il 4-4 “si è seduto nella sua panchina. Non si è mosso per almeno due minuti“. È vero, come dice lui, che «Meritavamo di segnare sette o otto gol contro una squadra che ne aveva subiti solo uno in otto partite».

Ma è anche vero che “la Juventus aveva fatto di tutto per regalare una vittoria all’Inter“. Gli errori di Danilo, la sua difficoltà nel contenere Thuram e la maldestra respinta sul gol di Dumfries. Infine anche il rigore provocato da Kalulu. “L’Inter non è stata esente da errori però. Alla Juventus non sarebbe mai dovuto essere permesso di compiere l’impresa di uscire dalla linea laterale e creare contropiede sfruttato al meglio da Yildiz (sul 4-2, ndr). Forse Inzaghi avrebbe potuto sostituire Dumfries, tormentato da Yildiz, con Matteo Darmian al posto di Federico Dimarco“.

Per un’analisi più asettica, si può tranquillamente affermare che “l’Inter non è solida in difesa come lo era la scorsa stagione. Lo 0-0 al Manchester City ha mostrato di cosa è capace quando tutti sono concentrati per 90 minuti”.

