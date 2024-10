Kvaratskhelia potrebbe svincolarsi dal Napoli tramite l’articolo 17 della Fifa? Lui e il club rischiano sanzioni

Deléchat, ex vice capo legale della Fifa, a Tmw: «Se il giocatore risolve il contratto senza giusta causa e si trasferisce a un altro club, potrebbe subire sanzioni come un divieto di trasferimento».

Ludovic Deléchat, ex deputy head legal (vice capo legale) della Fifa, ha parlato a Tuttomercatoweb di un possibile ricorso all’articolo 17 di Khvicha Kvaratskhelia in merito alla vittoria legale legata a Lassana Diarra alla Corte Europea di Giustizia.

Kvaratskhelia può aderire all’Articolo 17 della Fifa?

«Se un giocatore risolve unilateralmente il contratto senza giusta causa dopo il periodo di protezione e si trasferisce a un altro club, possono verificarsi diverse conseguenze secondo l’Articolo 17 delle Norme Fifa sullo status e il trasferimento dei calciatori (Rstp). Il club da cui il giocatore se ne va può richiedere una compensazione che viene calcolata in base alla durata residua del contratto, al valore economico del contratto (stipendio e benefici), e all’eventuale compenso di trasferimento pagata per il giocatore. Poi, se il giocatore risolve il contratto senza giusta causa e si trasferisce a un altro club, potrebbe subire sanzioni, come un divieto di trasferimento (ossia non potrà giocare con un nuovo club fino a quando la questione non verrà risolta o la compensazione non sarà pagata). Anche se questo aspetto è criticato dalla Corte Europea. Pero per il momento il regolamento Fifa è sempre in vigore».

«Il nuovo club che ingaggia un giocatore che ha risolto il contratto senza giusta causa potrebbe essere responsabile anch’esso. Se il club ha indotto il giocatore a violare il contratto, potrebbe affrontare obblighi di compensazione nei confronti del club precedente, un divieto di registrare nuovi giocatori, o altre sanzioni da parte di Fifa. Anche se un giocatore ha maggiore libertà di risolvere il contratto dopo il periodo di protezione, farlo senza giusta causa può comportare conseguenze economiche e legali. Inoltre, il nuovo club potrebbe essere soggetto a sanzioni se risulta coinvolto in modo improprio nel trasferimento del giocatore».

«Non raccomando a Kvaratskhelia, o alcuni calciatori, di farlo in questo momento, nemmeno con il caso Diarra… I regolamenti Fifa e particolarmente articolo 17 del Fifa Rstp è sempre in vigore».

