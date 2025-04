Rüdiger lancia il ghiaccio addosso all’arbitro, finisce in corrida tra Barcellona e Real Madrid (tre espulsi)

L’arbitro espelle il difensore, Lucas Vazquez e Bellingham. Il tedesco e l’inglese rischiano le squalifiche più pesanti

Rüdiger lancia il ghiaccio addosso all’arbitro, finisce in corrida la finale tra Barcellona e Real Madrid

Relevo descrive cosa è accaduto al termine della finale di Coppa del Re tra Barcellona e Real Madrid.

Quando l’arbitro De Burgos Bengoetxea ha fischiato una presunta di Mbappé a Garcia, a pochi secondi dalla fine, la panchina del Real Madrid è saltata come un trampolino di lancio. Non hanno capito la decisione arbitrale. Che prima ha dato il vantaggio e poi penalizzando il Madrid. Lucas Vázquez, Vinicius Jr.e molti altri calciatori si sono alzati dalla panchina e sono entrati in campo per protestare. Quello che lo ha fatto con più intensità e temerarietà è stato Antonio Rüdiger. Il centravanti tedesco, sostituito durante i tempi supplementari, ha dovuto essere afferrato da quattro persone per tenerlo lontano da De Burgos Bengoetxea. Come si può vedere dalle immagini, dall’area tecnica ha lanciato qualcosa all’arbitro della partita. Non si riesce a vedere chiaramente l’oggetto. Più visibile il cartellino rosso che De Burgos Bengoetxea ha mostrato al difensore tedesco.

Cartellino che ha irritato ulteriormente Rüdiger. Il difensore aveva due impacchi di ghiaccio su ciascuna delle sue ginocchia, ha estratto il ghiaccio e ha cercato di lanciarlo all’arbitro. In tv si è visto come il difensore abbia rotto una delle borse con le mani e abbia cercato di colpire il direttore di gara.

A fine match, Rüdiger è entrato di nuovo in campo per protestare contro De Burgos Bengoetxea. Lo stesso hanno fatto Bellingham e Lucas Vazquez. Entrambi espulsi. “Non so alla fine cosa sia successo”, ha detto Ancelotti in conferenza stampa.

Un’ora e mezza dopo la fine della partita, la Federazione ha pubblicato il verbale di arbitrato redatto da De Burgos Bengoetxea. Conferma che i tre calciatori sanzionati sono Antonio Rüdiger, Lucas Vázquez e Jude Bellingham.

L’arbitro ha giustificato l’espulsione del tedesco con il termine “atteggiamento aggressivo”, il che espone il tedesco a una squalifica dalle 4 alle 12 giornate. Se De Burgos Bengoetxea avesse usato il termine “tentata aggressione”, la pena sarebbe stata decisamente maggiore. Tutto indica che il tedesco sarà sanzionato con quattro partite, ma manca ancora la conferma ufficiale. Con questa previsione, Rüdiger potrebbe tornare per l’ultima di campionato.

Lucas Vázquez e Bellingham se la caveranno con meno. Il primo dovrebbe ricevere due giornate di squalifica da contare nella prossima Coppa del Re. Dubbi invece su Bellingham. Ha scritto l’arbitro nel referto: “Dopo la fine della partita, si è diretto verso la nostra posizione con atteggiamento aggressivo, dovendo essere trattenuto dai suoi compagni di squadra”. La parola “atteggiamento aggressivo” potrebbe provocare una sanzione superiore alle due partite e quindi essere squalificato anche in Liga.

Il referto recita così. Ecco cosa ha scritto l’arbitro a proposito di Rüdiger, Lucas Vazquez e Bellingham:

“Rüdiger mi ha lanciato un oggetto e i compagni hanno dovuto trattenerlo. Al 120esimo minuto il giocatore Rüdiger Antonio è stato espulso per aver lanciato un oggetto dall’area tecnica senza colpirmi. Dopo il cartellino rosso, ha dovuto essere trattenuto da diversi membri dello staff tecnico mostrando un atteggiamento aggressivo”.

“Lucas è entrato per diversi metri nel terreno protestando. Al minuto 120 il giocatore Vázquez Iglesias Lucas è stato espulso per il seguente motivo: per aver protestato contro una delle nostre decisioni entrando diversi metri in campo, facendo gesti di disaccordo”.

“Bellingham se n’è andato con atteggiamento aggressivo, hanno dovuto trattenerlo. Il giocatore Bellingham Jude Victor William è stato espulso per il seguente motivo. Dopo che la partita era finita, si è avvicinato a noi con atteggiamento aggressivo, i compagni di squadra hanno dovuto trattenerlo.”

