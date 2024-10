Diarra è il nuovo Bosman, la Corte di Giustizia Europea sancisce la libertà di rescissione per i calciatori (Reuters)

Diarra è il nuovo Bosman, la Corte di Giustizia Europea sancisce la libertà di rescissione per i calciatori

È una rivoluzione nel calcio. La Corte Suprema dell’Unione Europea afferma che alcune regole della Fifa sui trasferimenti internazionali sono contrarie al diritto dell’Unione europea.

Anche se il Guardian scrive: “aspettiamo il testo della sentenza, il diavolo si nasconde nei dettagli”

La Reuters anticipa la possibile sentenza sul caso Diarra.

“Le regole sui trasferimenti della Fifa, l’organo di governo del calcio mondiale, vanno contro le leggi dell’Unione Europea, ha affermato venerdì la Corte Suprema dell’UE in una sentenza su un caso di alto profilo legato all’ex giocatore francese Lassana Diarra, citando i principi di libera circolazione dell’Unione.

«Le norme in questione ostacolano la libera circolazione dei calciatori professionisti che desiderano sviluppare la propria attività andando a lavorare per un nuovo club», ha affermato la Corte di giustizia dell’Unione europea con sede a Lussemburgo.

I regolamenti Fifa sullo status e il trasferimento dei giocatori stabiliscono che un giocatore che rescinde un contratto prima della sua scadenza “senza giusta causa” è tenuto a pagare un indennizzo al club e che, quando il giocatore si unisce a un nuovo club, sarà solidalmente responsabile del pagamento dell’indennizzo“.

BREAKING: FIFA’s rules on player transfers go against EU laws, Europe’s top court said in its ruling on the case linked to Lassana Diarra, citing the bloc’s free movement principles.

FIFA’s Regulations on the Status and Transfer of Players (RSTP) say a player who terminates a contract before its term “without just cause” is liable to pay compensation to the club. If a player joins a new club they will be joint and severally liable for payment of compensation.

— Rohith Nair (@RohithNair) October 4, 2024