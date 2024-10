Il Corrmezz: 4 gol, 2 assist, primo in serie A per passaggi filtranti insieme a Pulisic e primo per ingressi palla al piede nell’area avversaria

Kvaratskhelia, i numeri smentiscono le critiche da bar di alcuni tifosi

Ogni tanto a Napoli si alza qualche incomprensibile folata di vento che colpisce i calciatori. Da Meret a Mario Rui fino a Lukaku e Kvaratskhelia. Tocca ascoltare le critiche al georgiano che starebbe giocando sotto tono. In realtà, come scrive Ciro Troise sul Corriere del Mezzogiorno, i numeri dicono altro e “se Kvara non è la furia della stagione dello scudetto, resta una risorsa molto preziosa”.

Ecco cosa scrive il Corriere del Mezzogiorno sul georgiano:

C’è poi il campo, la cosa più importante. Il Napoli a Castel Volturno prepara l’assalto al Lecce che ha confermato Gotti in panchina anche dopo la goleada incassata dalla Fiorentina. Neres scalpita, ad Empoli non ha fatto gol e assist ma ha dato un grande contributo alla squadra affinchè tenesse vivo il vantaggio conquistato con il rigore di Kvaratskhelia. Conte sta insistendo durante gli allenamenti perché sabato vuole un approccio determinato, propositivo senza ripetere la sindrome dei primi tempi patita nelle ultime due gare.

Kvara può essere un’arma per aprire la difesa del Lecce che cercherà di essere ordinato e impedire al Napoli di sbloccare la partita. Il Napoli per la prima volta dovrà giocare tre partite in otto giorni, Conte studia la gestione più opportuna. Kvara non è la furia della stagione dello scudetto ma è una risorsa molto preziosa. Lo dicono i numeri: 4 gol, 2 assist, primo in serie A per passaggi filtranti insieme a Pulisic e primo per ingressi palla al piede nell’area di rigore avversaria.

ilnapolista © riproduzione riservata