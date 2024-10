Kvaratskhelia e Pulisic sono gli unici ad aver segnato almeno 10 reti e servito almeno 5 assist in Serie A nel 2024

Statistica di Opta. “Kvaratskhelia è uno dei due giocatori, insieme a Christian Pulisic, ad aver segnato almeno 10 reti e servito almeno cinque assist in Serie A nell’anno solare 2024”

Kvaratskhelia con il gol segnato oggi contro l’Empoli ha messo la sua firma su un’altra statistica impressionante. Lui e Pulisic sono gli unici giocatori che nel 2024 hanno segnato almeno 10 reti e hanno servito almeno 10 assist.

La statistica pubblicata da Opta su X:

10 + 5 – Khvicha #Kvaratskhelia (10G+5A) è uno dei due giocatori, insieme a Christian Pulisic (11+7), ad aver segnato almeno 10 reti e servito almeno cinque assist in Serie A nell’anno solare 2024. Decisivo.#EmpoliNapoli — OptaPaolo (@OptaPaolo) October 20, 2024

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha parlato a margine dell’evento del Corriere dello Sport del rinnovo di Kvara.

«Rinnovo Kvaratskhelia? I calciatori che sono con noi rimarranno a Napoli. Se andrà via il georgiano? Ci sono stati casi precedenti, ce ne faremo una ragione. È importante rispettare il volere dei giocatori, ma anche quello della società».

La Gazzetta dello Sport scrive (con Vincenzo D’Angelo) della situazione contrattuale di Kvaratskhelia.

Khvicha è concentrato solo sul campo, ma sa benissimo che si entra in un periodo in cui si giocherà una doppia partita. In campo potrà gestire la situazione in prima persona, aumentando i giri del motore e affinando l’intesa con Romelu Lukaku, con cui potenzialmente può tornare a essere devastante. Ma nella partita sul rinnovo, non conterà soltanto la sua volontà. A inizio novembre è in agenda un nuovo incontro tra il suo entourage e il Napoli e si ripartirà da due posizioni ancora molto distanti. E, al di là delle parole e degli atteggiamenti, non è scontata la firma sul nuovo contratto. Nell’ultimo faccia a faccia lo stallo non si era sbloccato: dopo il no estivo del Napoli al Psg, che gli offriva undici milioni netti a stagione, l’agente di Kvara ha chiesto a De Laurentiis 8 milioni netti fino al 2029 per rinnovare. Cifra fuori mercato per il Napoli, che ha in Lukaku il giocatore più pagato, con 6 milioni più bonus. Ed è questo il tetto massimo che il club azzurro si è imposto anche per portare e temine questa nuova trattativa col georgiano.

