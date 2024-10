Kroos: «Non andavo mai alle cene di squadra, non mi piace uscire la sera. Dicevo loro “Vi amo ma andate da soli”»

A Marca: «È stato più difficile dire ad Ancelotti che smettevo che dirlo a mia moglie. Io e lui abbiamo un ottimo rapporto e si aspettava continuassi»

Toni Kroos ha lasciato il calcio giocato da poco meno di un anno ma nessuno al Real sembra volerlo lasciare a andare. Non che lui disdegni la possibilità di tornare a giocare ma la sua decisione è presa. Ha lasciato il calcio e nell’intervista a Marca, di cui riportiamo alcuni parti, conferma la sua decisione di appendere gli scarpini al chiodo.

Anche se ora lavora più di prima!

«Forse sì. Penso di lavorare più di prima [ride]. È un lavoro diverso, più incentrato sul pensare, avviare progetti e prendersene cura. Voglio che le cose vadano bene e per questo devi lavorare. Alla scuola calcio, ad esempio, ho tanti ragazzi che voglio migliorare e per questo devo fare un piano di allenamento per i ragazzi, un altro per le squadre. È così che la mia vita è cambiata. Prima andavo ad allenarmi, giocare e basta. Ora devo pensare. E c’è la Fondazione, che compie ormai dieci anni e con la quale cerchiamo di aiutare i bambini malati. Tutta la famiglia si rivolge ad esso, perché sono tante le persone che stanno passando un brutto momento. Sono fortunato, perché i miei figli sono sani, sono anin… La mia vita molte volte non è reale, questa è la verità, ed è per questo che cerco di aiutare il più possibile.»

Kroos: «È stato più difficile dire ad Ancelotti che smettevo»

Fai ancora sport?

«Sì, quasi tutti i giorni. Non mi sono mai fermato. Quando è finito l’Europeo mi sono fermato solo due o tre giorni. C’è qualcosa lì che mi costringe a muovermi e a fare sport. Non gioco più a calcio tutti i giorni, non quello, ma sono attivo. Vado a correre, gioco a tennis, ho delle cose a casa per esercitarmi… Amo lo sport, ma lo faccio in modo diverso».

Cos’è stato più difficile, comunicare la tua decisione alla tua famiglia o a Florentino e Ancelotti?

«La verità è che per mia moglie non è stato difficile, perché è stata una decisione condivisa. A casa non è stata una sorpresa, perché abbiamo passato mesi a parlare di questo. Mia moglie era felice di avermi a casa di più. È stato più difficile dirlo a mio figlio maggiore, perché sapevo quanto gli piaceva guardarmi in tv e allo stadio. Ha vissuto tante cose, ha giocato quattro finali di Champions League e da bambino non lo dimenticherà! È stato difficile per mio figlio, sì…

Ed è stato molto difficile per me dirlo a Carlo, perché si aspettava che continuassi e perché avevamo e abbiamo un ottimo rapporto. È stato il mio primo allenatore qui e non è stato facile dirglielo, ma nella vita tutto ha una fine».

E come ha scelto Kroos il momento per decidere che lasciava?

«Non è stato facile. Sapevo che non si sarebbe arrabbiato, ma sarebbe stato un po’ triste. Anche per me non è stato un momento facile, perché qualcosa di molto speciale stava per finire. Ho provato a scegliere un buon momento, un momento facile… E ho avuto la fortuna di vincere la Liga con un margine e ho detto “adesso!”. Perché tra la Liga e la finale di Champions League c’era il momento perfetto».

A quante cene di squadra è andato Kroos?

«[Ride] Ci sono andato nei primi anni un paio di volte. Quando sei quello nuovo, non vuoi attirare l’attenzione neanche tu. Ma poi… I miei colleghi mi conoscevano già molto bene e sapevano che non era una mancanza di rispetto, solo che non mi piace uscire la sera. Ad alcuni piace di più, ad altri di meno… Ho detto loro: “Vi amo davvero, ma alle vostre cene andate da soli”. E lo hanno capito. E alla fine, quando c’è stata la cena, non me l’hanno nemmeno chiesto, perché sapevano già la risposta. Sono stati compagni spettacolari, con i quali ho condiviso dieci anni e tante cose. E anche con gli ultimi arrivati, come Jude, Aurelién o Camavinga. Sono ragazzi molto bravi e gli ultimi anni a livello di spogliatoio sono stati tra i migliori. Sono incredibili».

