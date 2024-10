Juric si gioca la panchina a Monza senza Dybala (Sky)

L’argentino ha avvertito un fastidio muscolare durante l’ultimo allenamento. Un primo esame ha evidenziato un risentimento muscolare al flessore sinistro

L’esperienza di Juric alla Roma si rivela sempre più in salita. Domani la partita contro il Monza e il tecnico ex Torino deve fare a meno di Dybala (e anche di Hummels). L’argentino non è stato nemmeno convocato. A spiegare meglio le condizioni dell’attaccante argentino, che non è nemmeno stato convocato dall’Argentina per questo motivo, l’inviato di Sky Angelo Mangiante.

Dybala ha avvertito un fastidio muscolare durante l’ultimo allenamento. Un primo esame ha evidenziato un risentimento muscolare al flessore sinistro (Hummels invece colpito dalla febbre). Juric prima dell’ultimo allenamento era ottimista sul suo recupero, come ha rivelato in conferenza stampa. Dopo l’ultima seduta è stato costretto a rinunciare all’argentino. Anche la sua nazionale ha dovuto fare a meno di lui. L’Albiceleste durante questa sosta sarà infatti impegnata nei match di qualificazione al prossimo Mondiale contro Venezuela e Bolivia.

Per #Dybala è lo stesso problema al flessore sinistro che lo aveva fermato dopo 45′ con Athletic Bilbao.

Ghisolfi: «Non c’è nessuna indicazione del club per le presenze di Dybala»

La prima intervista di Florent Ghisolfi è del Corriere dello Sport. Per la prima volta da quando è arrivato in Italia, o, meglio, da quando è arrivato a Roma, il direttore sportivo del club capitolino cerca di fare ordine sulla miriade di notizie uscite sulla Roma. E lo fa, non a caso, dopo le dimissioni della Souloukou. Il CorSport scrive: “Il manager giallorosso misura con cura cosa dire e soprattutto cosa non dire“.

La mancata cessione di Dybala un imprevisto?

«Su Paulo c’è stato l’interesse dell’Al-Qadsiah e come normale che sia ci ha riflettuto. Ha fatto una scelta di cuore ed è positivo per tutti. Noi essendo pragmatici, siamo stati costretti a prendere in considerazione la sua volontà di partire. Quindi da un lato avevamo l’opzione di dover essere pronti a sostituirlo, dall’altro invece il lato positivo di continuare ad avere un top player in rosa».

E le famose presenze obbligate per evitare il rinnovo?

«No, il mister non ha alcuna indicazione da parte della società e non c’è alcuna discussione in corso sul rinnovo. L’unica cosa che vogliamo è che Dybala sia concentrato in campo, che possa dare il massimo e che si liberi mentalmente per dare il meglio di sé».

Roma, Juric già a rischio. Possibile anche un ritorno di De Rossi, quello scaricato «per vincere trofei»

Dopo solo 4 partite e 16 giorni sulla panchina della Roma Ivan Juric è già sotto esame. Il clima del tifo romanista è caldo, scrive il Corriere dello Sport

“Le avvisaglie di Boras, con la contestazione finale ai giocatori che si volevano avvicinare ai tifosi per ringraziarli del sostegno, lasciano pensare che la Curva Sud in trasferta non farà sconti alla squadra neppure a Monza. L’addio a De Rossi è ancora nelle teste e nei cuori della gente. E le ultime due partite non hanno fatto altro che rafforzare il sentimento di ostilità”.

La sconfitta in Europa League, nonostante le vittorie in campionato, non si riesce a digerire. Non è solo una questione di risultati ovviamente, ma di gioco, perché la Roma “assomiglia sempre di più alle peggiori versioni del breve ciclo De Rossi”.

Proprio per questo il Corriere dello Sport parla di un bivio per il tecnico giallorosso e prosino di un possibile ritorno di De Rossi. “La partita di Monza, che precede la sosta del campionato, rappresenta un bivio importante che può addirittura diventare decisivo per le successive mosse della proprietà: se la squadra confermasse il rendimento mostrato contro Venezia ed Elfsborg, niente si potrebbe escludere. Persino un nuovo esonero, con il ritorno a Trigoria di Daniele De Rossi, quello scaricato «per vincere trofei» (cit. comunicato)”.

