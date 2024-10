Italia-Israele, Meret in tribuna ad assistere al match

Nosotti (Sky): «Mi ha detto di stare bene, pertanto credo che il rientro in campo sia imminente».

Il giocatore del Napoli Alex Meret è in tribuna ad assistere al match di Nations League tra Italia e Israele.

La partita si gioca nella sua città, Udine, e il portiere non è stato convocato dal ct Spalletti a causa di un infortunio rimediato in campionato contro la Juventus.

Il giornalista Marco Nosotti di Sky Sport ha rivelato:

«Il portiere friulano mi ha detto di stare bene, pertanto credo che il rientro in campo sia imminente».

Meret spera di recuperare per Empoli-Napoli

Scrive il Corriere dello Sport:

Conte lavora in vista della trasferta del Castellani in attesa del rientro dei nazionali. I primi a tornare saranno gli italiani Di Lorenzo, Buongiorno e Raspadori, in campo lunedì a Udine contro Israele. L’ultimo ad unirsi al gruppo dovrebbe essere Olivera impegnato con il suo Uruguay contro l’Ecuador nella notte (italiana) tra martedì e mercoledì. A Castel Volturno, intanto, si corre e si suda, si lavora tanto. Conte accoglie indicazioni positive dai singoli. Ancora a parte Meret che spera di rientrare tra i convocati già a Empoli dopo l’infortunio. Se ne saprà di più nei prossimi giorni. Questa sera protagonista anche Rrahmani in Lituania-Kosovo. Lunedì, detto dei calciatori di Spalletti, scenderanno di nuovo in campo Lobotka, Ngonge, Kvaratskhelia e Anguissa. Il Collegio di Garanzia dello Sport, intanto, ha ricevuto un’istanza arbitrale presentata dall’agente sportivo Mario Giuffredi contro Mario Rui, suo assistito, reintegrato in squadra da qualche giorno ma fuori dalla lista e dunque dai piani di Conte.

