Meret si allena ancora a parte. Spera di essere convocato per la partita contro l’Empoli (CorSport)

Conte continua a preparare la trasferta al Castellani. Meret si allena ancora a parte, ma spera di poter rientrare tra i convocati per la sfida con l’Empoli. Si saprà di più nei prossimi giorni.

Scrive il Corriere dello Sport:

Il Napoli tornerà in campo questa mattina e poi di nuovo martedì, alla ripresa, per preparare la sfida di domenica prossima contro l’Empoli. Domani e lunedì di riposo. Conte lavora in vista della trasferta del Castellani in attesa del rientro dei nazionali. I primi a tornare saranno gli italiani Di Lorenzo, Buongiorno e Raspadori, in campo lunedì a Udine contro Israele. L’ultimo ad unirsi al gruppo dovrebbe essere Olivera impegnato con il suo Uruguay contro l’Ecuador nella notte (italiana) tra martedì e mercoledì. A Castel Volturno, intanto, si corre e si suda, si lavora tanto. Conte accoglie indicazioni positive dai singoli. Ancora a parte Meret che spera di rientrare tra i convocati già a Empoli dopo l’infortunio. Se ne saprà di più nei prossimi giorni. Questa sera protagonista anche Rrahmani in Lituania-Kosovo. Lunedì, detto dei calciatori di Spalletti, scenderanno di nuovo in campo Lobotka, Ngonge, Kvaratskhelia e Anguissa. Il Collegio di Garanzia dello Sport, intanto, ha ricevuto un’istanza arbitrale presentata dall’agente sportivo Mario Giuffredi contro Mario Rui, suo assistito, reintegrato in squadra da qualche giorno ma fuori dalla lista e dunque dai piani di Conte.

