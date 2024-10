Iniesta dice addio al calcio, l’annuncio ufficiale il prossimo 8 ottobre

Aveva ammesso la volontà di continuare a giocare: «Finché non sentirò che sarà arrivato il momento di smettere, proverò a giocare. Poi vorrei anche allenare»

Andres Iniesta dice addio al calcio giocato. Suo il gol più importante del storia del calcio spagnolo, quello nella finale del Mondiale del 2010 contro l’Olanda. Come riporta Relevo, il 40enne centrocampista ha deciso di porre fine a una carriera leggendaria e ne darà annuncio ufficiale lunedì prossimo, l’8 ottobre, suo numero di maglia da sempre.

Iniesta, attualmente svincolato dopo l’esperienza negli Emirati Arabi Uniti, avrebbe voluto continuare a giocare. Qualche settimana fa durante un evento a Barcellona aveva dichiarato: «Sento che vorrei continuare a giocare a calcio; finché non sentirò che sarà arrivato il momento di smettere, proverò a giocare. Vorrei anche ottenere il titolo di allenatore e vedere osa mi riserva il futuro» .

Soprannominato l’Illusionista, con la maglia del Barcellona ha vinto tutto: 4 Champions League, 3 Mondiali per club, 9 campionati, 3 Supercoppe europee, 6 Coppe del Re e 7 Supercoppe spagnole. È uno dei calciatori più importanti della storia. Con la Spagna, oltre al Mondiale in Sudafrica, ha conquistato due Europei (2008 e 2012).

Iniesta, indizio social sul possibile ritiro

E c’è anche un ‘indizio’ social che dà sostegno all’ipotesi del ritiro. Il centrocampista spagnolo ha condiviso sul proprio profilo Instagram un video in cui si vede l’artista di strada Tvboy ritrarre in un murale Iniesta con la maglia del Barcellona e il suo iconico numero 8, girato però orizzontalmente per diventare così il simbolo dell’infinito.

“Coming soon” è invece la didascalia con il rimando a una data 8 ottobre 2024. Potrebbe dunque essere quello il giorno dell’annuncio del ritiro di un campione che con il Barcellona ha ogni trofeo possibile.

