Ibrahimovic: «Fonseca deve essere se stesso. Leao sta lavorando per migliorare»

Ibrahimovic ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport prima di Milan-Club Brugge, dove ha parlato della crescita della squadra.

Importanza di questa partita.

«Sto vedendo una squadra che migliora tanto, c’è più equilibrio. Serve più stabilità, ma stanno lavorando per averla. In Champions non abbiamo preso punti ancora, oggi è una partita importante per farlo».

Su Fonseca:

«Stiamo lavorando come prima, non si cambia niente. Fonseca deve essere se stesso, certe cose devono risolverle all’interno, sono professionisti e devono prendersi le proprie responsabilità, che è quello che stanno facendo».

Ibrahimovic su Leao

Su Leao, che qualche volta calcia male:

«Anche io calciavo male prima di trovare Fabio Capello e ho iniziato a calciare bene. Tutto quello che stiamo facendo è un lavoro da fare in allenamento che poi porti in partita. Leao sta lavorando, sta provando a migliorare».

Sulla squadra con atteggiamenti anarchici:

«Certe situazioni non si possono prevedere. Quando succede, è una dinamica di pochi secondi. Ognuno reagisce a modo suo. L’importante è che abbiano disciplina, che siano professionisti in campo».

Qual è l’obiettivo minimo in Champions?

«Andare più avanti possibile. Abbiamo creato una squadra che non deve fare bene solo in Italia. Se non vinciamo nessuno è soddisfatto. Più vai avanti in Champions, più ti dà a livello economico».

