Haaland al Real Madrid è più di una suggestione, dipende anche dalla decisione di Guardiola (Sky Sport Uk)

L’attaccante norvegese è stato a lungo accostato al Real Madrid, ma si trattava esclusivamente di voci di mercato. Adesso però la situazione pare mutate. La clausola di risoluzione attiva e l’interesse della squadra spagnola rendono la trattativa più accessibile. Haaland con la maglia del Real Madrid potrebbe essere realtà già nell’estate del 2025.

Il futuro dell’attaccante pare poi legato a doppio filo al futuro di Pep Guardiola. In caso di addio al City, Erling avrebbe una motivazione in più per salutare i Citizens.

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis al Financial Times ha rivelato un retroscena su Haaland parlando di una trattativa intavolato con il calciatore quando vestiva la maglia del Salisburgo e poi bloccata da Mino Raiola che a quei tempi era il suo agente.

«Ricordo il povero Raiola, quando eravamo amici, io scoprii Haaland. I miei erano tutti preoccupati perché non era il calciatore che dava certezze come adesso. Lo volevo comprare per 50 milioni dal Salisburgo. Raiola mi portò non un mio salotto dicendomi: “Non le dire quelle cose di là. Noi siamo amici, per Haaland ho già provveduto io, non ti mettere in mezzo, non ti preoccupare”. Gli dissi: “Mino, facciamo così, abbiamo fatto finta di parlare”. Raiola aveva già programmato tutto con i suoi benefit. Mino professionalmente ineccepibile però faceva i suoi interessi e non del club»