Guardiola ricorda: «Haaland ha partecipato alla cerimonia l’anno scorso per perdere il Pallone d’Oro a favore di Messi»

«Siamo molto felici che Rodri sia il primo giocatore di questo club a vincere questo premio. Se Vinicius lo avesse vinto sarebbe stato più che meritato»

Guardiola, in conferenza stampa alla vigilia della sfida del City contro il Tottenham, si è congratulato con Rodri per il Pallone d’Oro e ha parlato anche di Vinicius.

Le parole di Guardiola

«Cosa posso dire? Innanzitutto, voglio congratularmi con lui, con tutta la sua famiglia e i loro amici; è una notizia incredibile per lui e per tutti noi. Tutto il Manchester City, i nostri tifosi, siamo così orgogliosi di lui».

«Non avremmo mai potuto immaginare, anni fa, che un giocatore del City, potesse ricevere questo prestigioso premio. Siamo molto felici di condividerlo con lui e speriamo che possa dargli l’energia per recuperare bene per la prossima stagione e tornare di nuovo con noi. Come club, siamo molto felici che Rodri sia il primo giocatore di questo club a vincere questo premio, è come la Premier League e la Champions League. Siamo così orgogliosi».

Quando è stato interrogato sul rinvio del viaggio del Real alla cerimonia di Parigi, dopo che Vinicius Jr. non ha vinto il premio, Guardiola ha scrollato le spalle e ha detto: «Questo dipende da loro».

«Se vogliono congratularsi, va bene. Se non lo fanno, va bene lo stesso» ha aggiunto Guardiola. «Noi del Manchester City non siamo qui per giudicare ciò che fanno altri club».

Lo spagnolo ha sottolineato che l’attaccante norvegese del City, Erling Haaland, ha partecipato alla cerimonia come finalista l’anno scorso dopo aver segnato «oltre 50 gol e vinto il Treble», solo per perdere il Pallone d’Oro a favore di Lionel Messi.

Guardiola ha parlato anche di Vinicius, dato per favorito alla vittoria fino alla mattina delle premiazione:

«Certo, se Vinicius avesse vinto, sarebbe stato più che meritato. Lo stesso vale per Erling (Haaland, ndr) lo scorso anno. Erling è stato quarto, quinto, sesto o settimo, ed è magnifico. Sarà davvero aperto. Ci saranno più possibilità di vincere»

Guardiola ha commentato che anche Vinicius Jr. sarebbe stato un vincitore meritevole e ha fatto le congratulazioni al manager del Real, Carlo Ancelotti, per aver ricevuto il premio come miglior allenatore.

«Questo evento dovrebbe essere una celebrazione, le persone devono accettare i risultati», ha dichiarato.

Il boicottaggio offeso del Real Madrid è montato fino a diventare un caso quasi diplomatico. Da Valdebebas sono arrivati a dire che “il Pallone d’Oro per noi cessa di esistere”. Dopo il gala, il caporedattore di France Football Vincent Garcia ha provato a giustificare il premio assegnato a Rodri, calcoli alla mano.

“Vinicius ha sicuramente sofferto la presenza di Bellingham e Carvajal nella top 5 perché, matematicamente, questo gli ha tolto qualche punto. Questo riassume anche la stagione del Real Madrid, che ha visto tra 3 e 4 giocatori tra i migliori e le giurie si sono divise tra loro, cosa che ha avvantaggiato Rodri”.

