Vinicius, il suo entourage: «Non ha vinto il Pallone d’oro per la sua lotta contro il razzismo» (Reuters)

Ancora scosso l’ambiente del Real Madrid dopo la mancata vittoria di Vinicius Jr per il Pallone d’oro. A trionfare è stato Rodri e il club spagnolo ha deciso, per protesta, di disertare la premiazione a Parigi. Il brasiliano ha poi scritto un post emblematico sui social: “Lo farò dieci volte se necessario. Non sono pronti“.

Eu farei 10x se for preciso. Eles não estão preparados. — Vini Jr. (@vinijr) October 28, 2024

Vinicius non avrebbe vinto il Pallone d’oro per la sua lotta contro il razzismo

Secondo quanto riportato dall’agenzia Reuters:

Alla domanda su cosa volesse dire Vinicius con il suo post, il suo entourage ha dichiarato che si riferiva alla sua lotta contro il razzismo e che credono che sia stato ciò che lo ha portato a non vincere il premio. Ha inoltre specificato: «il mondo del calcio non è pronto ad accettare un giocatore che combatte contro il sistema» .

Ricordiamo che Vinicius è stato più volte preso di mira negli stadi spagnoli, portando poi a delle condanne per insulti razzisti dei tifosi avversari.

Il brasiliano aveva già prenotato jet privato, hotel e locale per la festa a Parigi

Come riportato da Relevo:

Il 28 ottobre 2025 rimarrà nella memoria di Vinicius Junior come uno dei giorni più difficili della sua carriera. I giornalisti che inviano i loro voti a France Football non lo hanno scelto per vincere il Pallone d’oro. La delusione è stata massima. Non solo il brasiliano si stava preparando a sollevare il trofeo, ma lo avrebbe fatto circondato dalla sua gente; aveva invitato circa 20 persone più vicine a godersi un giorno così speciale per lui. Vini aveva preparato anche un vestito elegante da indossare per l’evento e anche jet privato e hotel per gli ospiti, ma la prenotazione è stata cancellata. Alla festa organizzata sarebbero venuti familiari e amici stretti, in un locale nel centro di Parigi. Ma intorno alle 15 di oggi ha saputo che non avrebbe vinto e, di conseguenza, ha deciso di annullare tutto.

