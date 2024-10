Florentino sempre più arrogante, la sua reazione al Pallone d’Oro di Rodri è ingiustificabile (El Paìs)

Relano (che vota per il premio): “Troppe brutte notizie nell’ultimo periodo, è offuscato”

Alfredo Relano è un decano del giornalismo sportivo spagnolo, e vota al Pallone d’Oro. Torna stamattina sul Paìs sul boicottaggio del Real Madrid quando ha saputo che avrebbe vinto Rodri. Relano scrive che “la reazione di Florentino alla notizia mi è sembrata sproporzionata”.

“Che il Real Madrid, il club che quando si perde, si dà la mano, calci via il tavolo per così poco, ha due spiegazioni: la crescente arroganza di Florentino e l’accumulo di cattive notizie in questi giorni”.

Relano scrive che Florentino deve affrontare una sorta di fallimento economico, dopo la Superlega, per il fatto che il nuovo Bernabeu non potrà essere usato (non troppo) per eventi diversi dal calcio, “il che ridurrà notevolmente le entrate previste”. E poi vabbé, ci sarebbe il 4-0 subito dal Barcellona, o Mbappé che non funziona. “Tutto insieme forse può spiegare questo offuscamento. Ma in nessun caso giustificarlo”.

ilnapolista © riproduzione riservata