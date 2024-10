Pallone d’Oro, France Football al Real: «Vinicius penalizzato da Bellingham e Carvajal in top 5»

France Football quasi si giustifica: “Il Real Madrid ha visto 3 e 4 giocatori tra i migliori. I voti dispersi tra loro”

Il boicottaggio offeso del Real Madrid è montato fino a diventare un caso quasi diplomatico. Da Valdebebas sono arrivati a dire che “il Pallone d’Oro per noi cessa di esistere”. Dopo il gala, il caporedattore di France Football Vincent Garcia ha provato a giustificare il premio assegnato a Rodri, calcoli alla mano.

“Vinicius ha sicuramente sofferto la presenza di Bellingham e Carvajal nella top 5 perché, matematicamente, questo gli ha tolto qualche punto. Questo riassume anche la stagione del Real Madrid, che ha visto tra 3 e 4 giocatori tra i migliori e le giurie si sono divise tra loro, cosa che ha avvantaggiato Rodri”.

Riguardo quella conversazione in seguito alla quale il Real Madrid ha capito che Vinicius non avrebbe vinto il Pallone d’Oro, Garcia rivela: “Ho avuto molte pressioni da parte del Real Madrid ma, come succede con altri club, sono stato sempre chiaro, giusto e forse il mio silenzio li ha portati al limite. Ma è stato lo stesso degli altri. Sono rimasto molto spiacevolmente sorpreso dalla sua assenza”.

