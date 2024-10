Al Telegraph: «Anche se non ho fatto una grande stagione, penso sarebbe servita la mia esperienza agli Europei; ringrazio il ct Carsley per la fiducia».

Jack Grealish continua a pensare che l’ex ct dell’Inghilterra, Gareth Southgate, abbia sbagliato a non convocarlo per l’Europeo. In Nations League, invece, Lee Carsley ha deciso di dargli un’opportunità.

Grealish: «Posso dare all’Inghilterra molto di più di gol o assist. Southgate non l’ha capito»

Al Telegraph ha confessato:

«Sarò onesto, non ero d’accordo a essere fuori dai convocati. Penso ancora che avrei dovuto giocare quell’Europeo. Sentivo ovviamente di non aver fatto bene durante la stagione; nel mio ruolo ci sono Phil Foden, Anthony Gordon, Jarrod Bowen, che hanno segnato tanti gol. Ma penso di dare molto di più alla squadra rispetto ai gol o gli assist. E penso che serva equilibrio in ogni posizione del campo da giocatori d’esperienza come me. Ho giocato in un sacco di grandi partite, finali di Champions League, finali di Fa Cup e ho vinto un sacco di trofei ora».

Il giocatore del City ha espresso anche gratitudine nei confronti del neo ct:

«Ringrazio Carsley per avermi dato questa possibilità e avere fiducia in me. Ovviamente significa molto. Penso che nel corso della mia carriera, quando ho giocato sotto manager che hanno dimostrato fiducia in me, mi aiuta davvero».

Il giocatore del City: «L’esclusione dall’Europeo è stata la cosa più difficile affrontata in carriera»

Alla Bbc:

«Sarò onesto, dal punto di vista calcistico è stata la cosa più difficile che abbia mai dovuto affrontare nella mia carriera».

«Ero completamente distrutto. Per quanto mi riguarda, ora che vado avanti, devo solo provare a usare questo come motivazione per questa stagione».

«Sento che avrei dovuto essere nella squadra [dell’Inghilterra]. Sento di offrire qualcosa di diverso ai giocatori della squadra inglese».

