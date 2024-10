Di Lorenzo: «Alla fine il lavoro paga. Vogliamo dedicare la vittoria a Maradona»

In conferenza: «Nello spogliatoio abbiamo esultato perché è una vittoria importante in uno stadio che sappiamo come spinge il Milan»

«La gara di stasera ci lascia delle sensazioni positive. Nello spogliatoio abbiamo esultato perché è una vittoria importante in uno stadio che sappiamo come spinge il Milan. Anche le altre gare sono difficili da affrontare come questa. Siamo arrivati bene a questa gara affrontandola nel migliore dei modi. Ci siamo difesi bene capendo quando fare blocco basso oppure alti, tutti hanno dato il 100%. Usciamo da questo stadio con molte sensazioni positive. Leao è un grande calciatore così come Okafor, abbiamo fatto un lavoro difensivo di squadra. Siamo contento del lavoro difensivo di tutti, vedere Matteo, Pasquale e Khvicha difendere così è una bella cosa. Vederli sacrificarsi per la squadra è molto importante».

«Non è mai facile giocare qua, c’è sempre un ambiente molto caldo. Stasera i nostri tifosi vanno a casa contenti, li abbiamo sentiti cantare. Siamo tutti molto contenti. Domenica affrontiamo una grande squadra come l’Atalanta, sarà una gara difficile ma giocheremo in casa. Faremo sempre la nostra gara come vuole il mister cercando di fare bene. Abbiamo preso tre gol nella prima giornata era come una continuazione dello scorso anno poi siamo stati bravi ad azzerare tutto. Alla fine il lavoro paga. Vedere gli attaccanti sacrificarsi in difesa è bello da vedere perché tutti sono focalizzati sull’obiettivo comune. Domani sarebbe stato il compleanno di Maradona, gli vogliamo dedicare questa vittoria a lui e tutta la famiglia».