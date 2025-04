Conte alla fine giurava sornione di aver visto «il secondo tempo di Fiorentina-Empoli, già soffriamo per le nostre partite»

I giocatori del Napoli incollati alla tv in ritiro, una nemesi: la rivincita dello scudetto perso in albergo (Repubblica)

Scrive Repubblica con Marco Azzi:

Era un match ball e la partenza sprint del Napoli ha fatto venire in mente l’immagine di un surfista sulla cresta dell’onda: gli azzurri si sono presentati con ancora addosso l’adrenalina per la sconfitta pomeridiana dell’Inter. Conte alla fine giurava sornione di aver visto «il secondo tempo di Fiorentina-Empoli, già soffriamo per le nostre partite, perché soffrire anche per quelle degli altri? Ho spento il telefono, alla fine ho sentito che qualcuno era contento ». I giocatori s’erano incollati alla tv in ritiro, una nemesi: dallo scudetto perso in albergo nel 2018 al sogno di una rivincita a sette anni di distanza.

Le confessioni dei giocatori, Politano: «La sconfitta dell’Inter ce la siamo visti in camera»

Dopo la vittoria contro il Torino che è valsa al Napoli la vetta solitaria in classifica a +3 dall’Inter, Matteo Politano è intervenuto in conferenza stampa

«Sapevamo l’importanza della partita di oggi, erano tre punti fondamentali perchè ci riportavano in testa alla classifica. Mancano quattro partite e dobbiamo pensare partita dopo partita, l’Inter non mollerà e dovremo essere bravi a vincere sin dalla prossima».

«Sono contento della mia prestazione e dell’assist, avevamo preparato l’azione ed io con Giovanni e Frank ci gioco da anni e ci conosciamo a memoria. Ci troviamo bene, è andata bene perché nel primo tempo abbiamo spinto tanto trovando due gol che hanno indirizzato la partita».

L’importanza di McTominay? «Scott è un giocatore eccezionale, ha dei tempi di inserimento fantastici ed i risultati si vedono con i gol segnati. Anche Anguissa ha trovato tanti gol, poi quando hai uno come Lukaku che si fa sentire è importante per noi esterni: magari negli ultimi anni giocavamo diversamente, adesso andiamo più al cross».

Cosa pensa lo spogliatoio? «La squadra a parte un mese di infortuni si è dimostrata sempre forte, abbiamo fatto un filotto di vittorie consecutive e siamo sempre stati presenti e aggrappati all’Inter. Normale che possa esserci un momento così così, ma siamo stati bravi a reagire. L’Inter è forte, non dimentichiamo anche l’Atalanta. Ora siamo davanti e dobbiamo rimanerci».

Pesa giocare prima o dopo di loro? «Normale che possa cambiare qualcosa, ma dovevamo pensare a noi stessi. Certo sai il risultato quando giochi dopo, ma ora abbiamo tre punti di vantaggio e sabato sera dovremmo averne ancora tre o anche di più».

La sconfitta dell’Inter? «Ce la siamo visti in camera, poi è ovvio che a fine partita ci sia stata un po’ di gioia».

ilnapolista © riproduzione riservata