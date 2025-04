Il mio auspicio è che resti qui il più a lungo possibile. A questo punto se deciderà di andarsene, il presidente lo accompagnerà per mano

Conte ha fatto un capolavoro ma lo ha fatto anche De Laurentiis a prenderlo

Cesare – Caro Guido vittoria importantissima del Napoli che ci ha permesso di riprenderci la testa della classifica e di sognare concretamente lo scudetto. Gli azzurri hanno fatto una grande partita e direi una delle migliori dal punto di vista del controllo del risultato che non è stato mai in discussione. Diciamo che è stata per i tifosi finalmente una partita tranquilla dal punto di vista cardiologico…

Guido – Verissimo amico mio. Raramente avevamo dominato l’avversario facendo in modo praticamente di non farlo mai entrare in partita. Oltre ai due gol, abbiamo preso una traversa a portiere battuto ed avuto altre occasioni. Il Torino praticamente non ha mai tirato in porta. Eppure è una squadra tosta, e ricordando la brutta partita del Napoli a Monza, non vi erano poche preoccupazioni.

Cesare – Certamente dopo la sconfitta dell’Inter vi era una grande pressione sui giocatori che però l’hanno trasformata questa volta in positivo dal punto di vista motivazionale in concentrazione, determinazione e aggressività. Inoltre la febbre di Raspadori aveva ancora una volta stravolto il piano partita dell’allenatore che ha dovuto schierare Spinazzola alto a sinistra nel 4-3-3. Ma questa volta la scelta ha pagato e Spinazzola è stato uno dei migliori. E che dire di McTominay ?Non vi sono più parole. Si sta dimostrando un giocatore completo: difende, lotta, corre (dalle statistiche è quello che più corre in serie A), colpisce di testa, gioca e soprattutto segna. E’ arrivato ad 11 gol in campionato ad un solo gol da Lukaku.

Guido – Diciamo che questa performance sopra le righe dello scozzese sta integrando le 12 reti di Lukaku (che sta dando un grande contributo in gioco ed assist ma segna poco per una squadra che deve vincere il campionato) e anche i rari gol degli esterni. E qui bisogna dare merito a Conte che ha proprio proiettato a rete McTominay ed Anguissa per sopperire. Ma lo ha fatto senza però sbilanciare la squadra, che ricordiamoci ha preso solo 25 gol ed è la squadra che ne ha presi meno nei 5 campionati più importanti d’Europa. Un pensiero però va a questa serie infinita di infortuni muscolari. E anche volendo considerare che la rosa è stata ruotata poco per mancanza di fiducia dell’allenatore per i cosiddetti panchinari, giocando comunque a differenza di altre squadre solo una volta a settimana, il mistero rimane. E preoccupa.

Cesare – Comunque va detto che ormai il Napoli ha il destino nelle sue mani. Avendo 3 punti di vantaggio dall’Inter nelle restanti non proibitive 4 partite deve fare 10 punti, potendosi permettere anche un pareggio. Diciamo che tutti si aspettano lo scudetto. E poi Conte sicuramente è uno che quando sente la meta vicina non sbaglia mai. E bisogna dire che tutto questo era impensabile ad inizio campionato. E sicuramente è grandissimo il merito di Conte e al di là di alcune critiche a lui fatte (spesso anche meritate) e le esternazioni talora improvvide in conferenza stampa, ha fatto un capolavoro.

Guido – E a questo punto va detto che il capolavoro lo ha fatto anche il Presidente per averlo scelto. E per aver capito che in estate era giunto il momento di fare un grande investimento sul mercato. Per il futuro poi si vedrà. E penso che per la decisione (già presa?) per Conte vincere o non vincere lo scudetto sarà irrilevante (come ha già dimostrato in passato). Il mio auspicio è che resti qui il più a lungo possibile.

Cesare – Sì sì Conte è giustamente molto ambizioso e vorrà vincere sempre di più ed in particolare vorrà essere competitivo in Champions dove non solo non ha mai vinto, ma non ha mai superato gli ottavi di finale. Ed immagino le richieste… E ti devo dire che a questo punto se deciderà di andarsene il Presidente lo accompagnerà per mano.

LE SENTENZE

Meret – Cesare: sufficiente; Guido:s.v.

Di Lorenzo – Cesare: sufficiente; Guido: buono

Olivera – Cesare: sufficiente; Guido: buono

Rrahmani – Cesare: buono; Guido: buono

Buongiorno – Cesare: buono; Guido: buono

Anguissa – Cesare: buono; Guido: buono

Lobotka – Cesare: buono; Guido: buono

Mc Tominay – Cesare: stratosferico (top); Guido: lunare ( top)

Politano – Cesare: buono; Guido: buono

Lukaku – Cesare: sufficiente; Guido:così così

Spinazzola – Cesare: ottimo; Guido:eccellente

Billing – Cesare: buono; Guido:sorprendente

Rafa Marin – Cesare: sufficiente; Guido: buono

Simeone – Cesare: s.v.; Guido: s.v.

Raspadori – Cesare: s.v.; Guido: s.v.

Gilmour – Cesare: s.v.; Guido:s.v.

Conte – Cesare: ottimo; Guido:grande

