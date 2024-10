De Zerbi i calciatori veri li vuole: prima Rabiot, ora il Marsiglia tratta Pogba per gennaio

Il tecnico bresciano non teme i calciatori di personalità. Per The Athletic, Pogba vuole prima di tutto risolvere la sua situazione alla Juve

Pogba non entra in un campo da calcio (ufficialmente ) dall’11 settembre 2023. Quel giorno la Nado, l’agenzia antidoping italiana, ha rivelato la sua positività rispetto al Dhea, sostanza considerata dopante dopo un test effettuato il 20 agosto del 2023, durante la prima giornata dello scorso campionato contro l’Udinese. La sospensione è stata subito dure: 4 anni (cioè fino al 10 settembre 2027). Una carriera praticamente finiti. Il ricorso al Tas di Losanna ha però ridato speranza al francese: squalifica ridotta da quattro anni a 18 mesi. Non solo ma il Tas di fatto ha scagionato Pogba: il suo è un caso molto simile a quello di Sinner, con la differenza che Sinner è stato assolto e Pogba condannato a diciotto mesi

Pogba non vede l’ora di tornare in campo, De Zerbi pronto ad accoglierlo a Marsiglia

Adesso però si parla del suo futuro. Dove giocherà Pogba? Lui ha accolto la notizia del Tas scrivendo sui propri social: «Non vedo l’ora di tornare in campo». Con quale squadra ancora non si sa, visto che la Juve vuole rescindere per via del suo stipendio eccessivamente oneroso. Secondo quanto ricostruisce Footmercato, “pochi giorni si ventilava anche la possibilità di un suo approdo nella Major League Soccer. Tra le possibili destinazioni viene citata anche la Saudi Pro League. Martedì, la Uol (quotidiano brasiliano, ndr) rivela che il suo nome è menzionato in Brasile. Anzi, lì si parla tanto di lui. Resta da vedere se Pogba sarà interessato ad una sfida lontana dall’Europa o se vorrà regalarsi un ultimo giro di danze nel Vecchio Continente“.

A The Athletic, l’entourage di Pogba ha spiegato che è ancora troppo presto per prendere una decisione. Il giocatore vuole prima di tutto risolvere la sua situazione alla Juve prima di lanciarsi in una nuova sfida.

Tuttavia, le più recenti indiscrezioni, ci dicono che il giocatore è in trattativa con il Marsiglia. De Zerbi potrebbe avere un’altra freccia al suo arco non di poco valore. Ultimamente il Marsiglia ha trovato l’accordo anche con lo svincolato Rabiot. Segno che l’allenatore bresciano i calciatori di personalità li vuole. A scrivere dell’indiscrezione è un giornalista della tv ivoriana.

“Il Marsiglia è in trattative avanzate con Pogba da diverse settimana per prenderlo a gennaio“.

🚨🚨🚨 L’OM est en discussion avancée avec Paul Pogba depuis plusieurs semaines pour une signature au mois de Janvier. — Malick Traoré (@mlktraore) October 8, 2024

