Conte: «Rinnovo Kvara? Da un bel po’ se ne parla. Io chiedo concentrazione, di onorare sempre la maglia»

In conferenza: «Io non vado oltre e non voglio che la stampa o i media vadano oltre. Khvicha deve essere totalmente concentrato su questa stagione»

Conte in conferenza stampa ha parlato del rinnovo di Kvara e delle voci che si rincorrono. Per l’allenatore del Napoli sono discorsi che vanno oltre le sue prerogative. Al di là di ogni discorso, mister Conte vuole un Khvicha concentrato al massimo sulla stagione in corso, sempre pronto ad onorare la maglia.

Conte: «Ci deve essere un’accordo che soddisfi entrambi le parti»

I discorsi sul rinnovo di Kvara lo infastidiscono?

«Su questo famoso rinnovo è da un bel po’ che se ne parla. Sicuramente c’è una discussione tra il club e l’entourage del giocatore. Entrare nei dettagli, c’è il club, il direttore sportivo, parlano loro. Quello che posso dire, che chiedo, a Khvicha che continui a fare quello che sta facendo. Lui è un professionista serio, esemplare. Deve essere concentrato su questa stagione. Mi auguro in futuro che le cose possano essere sistemate, che si possa trovare un accordo. Però so anche che nel calcio tutto può succedere. Ci deve essere un’accordo che soddisfi entrambi le parti. Quello che chiedo sempre è di onorare la maglia, fare il massimo fino a fine stagione. Io non vado oltre e non voglio che la stampa o i media vadano oltre. Khvicha deve essere totalmente concentrato a fare quello che sta facendo e lo sta facendo bene».

De Laurentiis non ha intenzione di inseguire Kvara («ce ne faremo una ragione»)

È quel che scrive il Corriere del Mezzogiorno con Ciro Troise che fa il punto sulla situazione contrattuale del georgiano:

L’agente di Kvaratskhelia Mamuka Jugeli domenica era ad Empoli. Il periodo è caldo riguardo al rinnovo del contratto del talento georgiano del Napoli, autore del rigore della vittoria al Castellani. La distanza c’è ancora e l’happy end non è scontato, le parti stanno parlando del valore della clausola rescissoria e dell’ingaggio.

I riferimenti arrivano dalla scorsa estate, quando il Paris Saint Germain era pronto ad investire 110 milioni di euro per il cartellino e uno stipendio da 11 milioni di euro a stagione. Storie di qualche mese fa quando Conte ha condotto il Napoli a dire no e lavorare per la permanenza di Kvaratskhelia.

L’offerta del Napoli è di 5 milioni più bonus a stagione, una cifra che s’avvicina tanto all’ingaggio di Lukaku, il più pagato tra gli azzurri. L’entourage di Kvara punta ad una base fissa di 8 milioni di euro, si dovrà continuare a lavorare ma il Napoli non ha intenzione d’inseguirlo.

La prossima settimana, invece, le parti dovrebbero entrare nel vivo della trattativa. Se Kvara non dovesse prolungare l’accordo fino al 2029, in estate a due anni dalla scadenza del contratto il Napoli dovrà seriamente considerare l’ipotesi cessione ma De Laurentiis lavora per scongiurare questo scenario, si punta all’intesa ma non è una trattativa semplice.

