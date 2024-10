Conte: «Lukaku può spostare sempre gli equilibri. Politano è cresciuto molto rispetto all’Inter»

A Sky: «Neres mi sta mettendo in difficoltà, anche oggi. Politano adesso ha una conoscenza tattica e una condizione fisica notevoli»

Conte a Sky dopo Napoli-Como 3-1:

Allora Conte , lo diciamo anche noi: ‘cca nisciuno è fesso, quarta vittoria consecutiva, è presto però…

«Abbiamo fatto il nostro dovere. Sicuramente se mi avessero chiesto a inizio stagione di avere questo tipo di andamento, di avere questi risultati cosi in fretta, avrei pensato che sarebbe stato difficile che potesse accadere. Siamo stati bravi, è il frutto di tanto lavoro, della disponibilità di questi ragazzi, c’è tanto lavoro da parte nostra, di tutto lo staff, non dico 24 ore al giorno ma siamo ben concentrati su questa esperienza, sappiamo che c’è tanta aspettativa, è una piazza bella importante calda, vogliamo regalare loro delle serate, delle partite»

Lukaku non è in forma però due assist e un gol…

«Lo dico sempre che Romelu a prescindere può spostare gli equilibri, è cresciuto dal punto di vista della condizione e della partecipazione con la squadra, può fare meglio, deve continuare a lavorare e cercare di raggiungere un livello importante».

Sono un estimatore di Politano, però Neres è giocatore di grandissima qualità. Gerarchie sono fatte per essere modificate?

«Neres ne ha anche sfiorato un altro di gol, ha fatto anche infortunare un avversario (su un allungo, ndr). Ha avuto un impatto veramente importante. Quando accadono queste cose è motivo di soddisfazione, di gioia, perché sanno tutti, anche chi parte titolare, che c’è competizione, il livello sale in tutto, nell’attenzione, nella voglia, nella determinazione. Fatemi fare un elogio di Matteo Politano, ho avuto una breve esperienza con lui all’Inter. Ho trovato un ragazzo molto molto più maturo rispetto all’Inter, oggi alla tecnica che conosciamo abbina una grandissima conoscenza tattica e una condizione fisica importante, Poi Neres si sta tra virgolette ritrovando, ha avuto un po’ di stagioni altalenanti, sta lavorando sodo, è molto applicato sia nella fase offensiva dove ha qualcosa di importante e di diverso rispetto agli altri, ma anche nella fase difensiva. In Italia a livello tattico non possiamo concedere uomini. Oggi potrei parlare della crescita di Ngonge che è stato convocato in Nazionale. Laltra volta ho parlato di Gilmour che ha davanti un Lobotka anche oggi strepitoso. I calciatori mi mettono in difficoltà ed è la cosa migliore per un allenatore. Mi fa piacere perché si sta creando sana competizione, dietro c’è gente che preme e meriterebbe di giocare. Le risposte che mi danno quando entrano come stasera, mi lasciano soddisfatto.

Passerà la sosta in testa.

«Noi l’accettiamo con gioia di esser in testa alla classifica»

ilnapolista © riproduzione riservata