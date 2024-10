Conte: «Le vittorie si costruiscono e non si inventano»

In conferenza: «Quando i tifosi mi riconoscono sotto cappello e occhiali mi chiedono “Mister lo scudetto”, io rispondo”pazienza”»

«Le vittorie si costruiscono e non si inventano», il mantra dell’allenatore del Napoli, Antonio Conte che ha ricordato anche oggi in conferenza presentando la sfida contro l’Empoli di domenica. Il tecnico ha parlato di “pazienza” che serve per ottenere risultati importanti e continuativi per cui servono basi solide.

«Chi mi conosce sa che non guardo oltre la prima partita. La prossima partita è contro l’Empoli che sta mettendo in difficoltà tutte quante, dovremo fare tantissima attenzione. Chi guarda dall’esterno le situazioni è molto più superficiale, leggero, nel dire che le prossime due partite sono sulla carta alla portata del Napoli e poi ci saranno tre partite più complicate. Dobbiamo ragionare di gara in gara, la prossima partita è sempre quella della vita. Dobbiamo ragionare di gara in gara. Per noi ogni partita sarà difficile. Quando finirà la sosta eventualmente tireremo le somme».

Conte predica pazienza

Il Napoli in testa è una pressione positiva.

«Io la vivo comunque come una responsabilità. Ho una precisa responsabilità: quella di riportare il Napoli a costruire una squadra solida che possa lottare ogni anno per qualcosa di importante. Sento questa pressione. Poi mi piace vivere la città, quando ti scoprono sotto al cappello ti chiedono dello “Mister lo scudetto” e io rispondo “pazienza”. Ci vuole pazienza perché le vittorie si costruiscono. Quello che garantisco e mi prendo la responsabilità è di ricostruire qualcosa con fondamenta solide che possa durare nel tempo. L’obiettivo è rendere orgogliosi i tifosi».

