C’è aria di crisi tra Tedesco e il Belgio: ha rotto con Courtois, c’è un mini-caso Lukaku (Il Messaggero)

Contro la Francia si si gioca un pezzo di futuro. Una sola vittoria nelle ultime cinque ed è in freddo con i calciatori più forti

Stasera, insieme a Italia-Israele, si gioca anche Belgio Francia. Una partita cruciale per Tedesco e i suoi uomini. C’è aria di crisi proprio tra il ct di origini italiane e la federazione belga. Ne scrive anche il Messaggero.

“Il Belgio è in cerca di di punti e certezze, con una sola vittoria nelle ultime 5 partite, al terzo posto del girone alle spalle di Italia e Francia, davanti a Israele. Due sconfitte negli ultimi due incroci contro la Francia, e nessuna vittoria negli ultimi quattro precedenti per un Belgio orfano di De Bruyne e Lukaku“.

Poi il mini-caso Lukaku e il caso Courtois che pesano sulle spalle del ct Tedesco:

“Un Belgio orfano di De Bruyne e Lukaku. Un caso aperto («Ha deciso Romelu di non essere convocato») proprio come Courtois, che ha dato l’addio ai Diavoli Rossi almeno finché in panchina ci sarà l’attuale ct. Al netto del contratto in scadenza nel 2026, Tedesco questa sera si gioca un pezzo di futuro“.

Tedesco a febbraio 2023 diventa nuovo commissario tecnico del Belgio

Domenico Tedesco è il nuovo allenatore del Belgio. Lo ha ufficializzato la stessa federazione sul proprio sito ufficiale. Tedesco sostituisce lo spagnolo Roberto Martinez. Di seguito il comunicato:

“La Royal Belgian Football Association (KBVB) è orgogliosa di annunciare che Domenico Tedesco è stato nominato nuovo allenatore della nazionale”.

La Süddeutsche Zeitung scrive di Domenico Tedesco, nuovo ct del Belgio dopo Roberto Martinez. Il quotidiano si chiede come farà Tedesco a conquistare la fiducia dei suoi ma soprattutto del capitano De Bruyne, che già ogni tanto dubitava di Roberto Martinez. Scrive la Süddeutsche:

“Un allenatore che ha già vinto qualche titolo e/o è stato lui stesso un grande giocatore se la cava più facilmente nello spogliatoio di una squadra“. Tedesco non corrisponde esattamente all’identikit ma comunque ha un passato da giocatore nelle serie minori giovanili in Germania. Inoltre ha anche vinto un trofeo con il Lipsia.

A convincere però De Bruyne non dovrebbe essere tanto il curriculum del nuovo ct del Belgio, quanto invece già la prima partita contro la Svezia:

“Il Belgio ha vinto 3-0 in Svezia e De Bruyne non ha detto nulla. Romelu Lukaku ha segnato tutti e tre i gol, due dei quali su assist dell’esterno dell’Hertha BSC Dodi Lukebakio. Nessuno si aspettava Lukebakio tra gli undici titolari, e questa è stata una scelta proprio di Tedesco“.

Al momento del colloquio, Tedesco sapeva tutti i nomi dell’Under 19 e aveva già chiaro come avrebbe messo in campo la nazionale maggiore. Dopo una generazione di allenatori esperti e con esperienze in tutto il mondo, alla fine la federazione non poteva non scegliere Domenico Tedesco.

“Quando ha assunto l’incarico in Belgio, ha prima visitato tutti i dirigenti delle squadre di club dei giocatori a Madrid, Milano e Istanbul, un modo per rafforzare la fiducia. Tuttavia, la conversazione più importante l’ha avuta a Manchester, con Kevin De Bruyne“.

