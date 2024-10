Camarda, la beffa di poter scrivere la storia, ma il Var annulla il gol: «Mi ha fatto uno scherzo»

Stava per diventare il marcatore più giovane della Champions. Dopo la partita, un tifoso gli ha chiesto la maglia, ma lui: «È la prima della Champions. Non posso».

Ieri Francesco Camarda stava per diventare il marcatore più giovane della Champions League. Stava. Perché il gol dell’attaccante del Milan contro il Club Brugge è stato annullato per fuorigioco. Può però togliersi la piccola soddisfazione di essere stato il più giovane italiano a esordire nella massima competizione europea, a 16 anni e 226 giorni.

Camarda aveva scritto la storia, ma il Var gli ha annullato il gol

Dopo il suo colpo di testa al Meazza non si è capito più nulla: tutta la panchina rossonera è corsa verso di lui, lo hanno poi sollevato verso il cielo.

Un tifoso rossonero gli ha chiesto la maglia dopo la partita, ma lui gli ha risposto:

«È la prima maglia della Champions. Non posso, per favore».

E ai microfoni di Sky ha dichiarato:

«Il record mi dà molto orgoglio, sono sincero. E mi spinge a dare di più per migliorarmi e far sì che accadano più spesso notti come questa. Il gol? È stata l’emozione più bella della mia vita, poi il Var mi ha fatto uno scherzo. Sono tanto deluso ma sono cose che succedono, soprattutto nel calcio di adesso. Voglio fare di più. È il giorno più bello della mia vita sportiva, non trovo parole per raccontarlo. Sono notti che si sognano fin da bambino. Si immaginano dentro la propria testa e quando si gioca al parchetto. Do il massimo anche per il Milan Futuro e la Youth League».

