Camarda firmerà il suo primo contratto da professionista a marzo

Francesco Camarda sta vivendo delle giornate da sogno. Dopo essere stato il più giovane esordiente della Serie A sabato alle 20:45 contro la Fiorentina, l’attaccante classe 2008 del Milan sta trattando con la società per firmare a marzo il suo primo contratto da professionista, appena compirà i sedici anni.

A riportare la notizia è l’esperto di calciomercato Fabrizio Romano. Nonostante ci sia l’interesse di vari club europei per lui, tra i quali il Borussia Dortmund, Camarda ha già deciso che vuole giocare solo nel Milan.

🔴⚫️ AC Milan are in advanced talks to seal the agreement with 2008 born top talent Francesco Camarda to sign his first professional deal in March.

Camarda will turn 16 then he will be able to sign.

Despite BVB and more clubs interested, Camarda only wants to play for AC Milan. pic.twitter.com/wz7lqjLPR5

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 27, 2023