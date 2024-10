Bublik ironico ricalca Sinner alla domanda sui soldi che guadagna

Il tennista kazako ne ha parlato negli studi di Tennis Channel di eliminazione nel Masters di Parigi-Bercy

Sinner non dà solo lezione di tennis, ma anche di umiltà. Eppure non sempre le sue “uscite” sono state condivise dai colleghi.

Dopo la vittoria al Six Kings Slam il campione altoatesino aveva risposto ad una domanda sul montepremi che portava a casa, spiegando che lui non giocava per soldi, ma per confrontarsi con i migliori giocatori.

Parole che da subito avevano fatto sorridere Wawrinka e lo stesso Alcaraz si era mostrato in disaccordo con Sinner: «Adoro giocare a tennis. Sai, la maggior parte delle volte non penso ai soldi. Gioco solo per amore o per divertimento. Ma devi essere realista. Devi pensare che vuoi guadagnare soldi, sai, e questo è tutto. In Arabia c’è il montepremi più alto della storia, quindi è stata una buona motivazione, almeno per me».

Bublik shades Sinner in this Tennis Channel desk interview after losing to Rune “Like Jannik Sinner said money is not the thing” https://t.co/DTc5Im4FL4 pic.twitter.com/geZGrUgbIx — TennisONE App (@TennisONEApp) October 30, 2024

Bublik prende in giro Sinner

Il tennista kazako Sasha Bublik, numero 33 al mondo, fresco di eliminazione nel Masters di Parigi-Bercy per mano di Rune, è intervenuto negli studi di Tennis Channel. Prakash Amritraj nella loro chiacchierata gli ha chiesto anche delle sue vincite, a quel punto Sasha ha risposto: «Come dice Jannik Sinner il punto non è il denaro». Un’uscita che vuole senza dubbio essere ironica nei confronti di quella data da Sinner e che ha scatenato una fragorosa risata del padrone di casa.

