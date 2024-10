Arteta: «Calafiori starà fuori per qualche settimana»

In conferenza: «Ten Hag? È sempre triste vedere uno dei nostri colleghi perdere il lavoro. Penso abbia fatto un ottimo lavoro»

Arteta ha presentato in conferenza stampa il match di Carabao Cup tra Arsenal e Preston. All’allenatore dei Gunners è stato chiesto della condizione di diversi giocatori infortunati, tra cui Calafiori.

Sul difensore italiano Arteta ha detto:

«Direi che sarà fuori per qualche settimana».

Arteta su Ten Hag

L’allenatore dell’Arsenal ha speso anche qualche parola sull’esonero di Ten Hag:

«È sempre triste vedere uno dei nostri colleghi perdere il lavoro. Penso che abbia fatto un ottimo lavoro, ha vinto dei titoli, ha cambiato molte cose. È un allenatore fenomenale ed è difficile. Purtroppo quando succedono queste cose, con l’esposizione che abbiamo come allenatori, siamo sempre in prima linea. Soprattutto se si guarda alla partita, a come l’hanno persa, è stato incredibile. Ma hanno preso la decisione e gli auguro il meglio per il futuro».

Il Manchester United sta cercando il successore di Erik ten Hag. La stampa ha iniziato ad elencare i primi nomi favoriti, che sembrano essere Ruben Amorim dello Sporting Lisbona, Edin Terzić ex Borussia Dortmund, l’ex Barcellona Xavi e il tecnico del Brentford Thomas Frank. Al momento c’è Ruud van Nistelrooy ad interim.

Secondo quanto riportato da The Athletic, il favorito è Amorim:

Lo United è pronto a pagare la clausola rescissoria di 10 milioni di euro presente nel suo contratto. E’ uno dei giovani tecnici (39 anni) più ricercati d’Europa dopo una serie di successi con il club portoghese. Era in lizza per sostituire Jurgen Klopp al Liverpool prima che Arne Slot alla fine ottenesse l’incarico. Ha vinto il campionato nel 2021 e di nuovo la scorsa stagione, vincendo anche la Coppa di lega portoghese — in due occasioni con lo Sporting e una terza volta con il suo precedente club, il Braga. Schiera inoltre molti giovani.

