Anguissa: «All’intervallo Conte ci ha detto di di stare tranquilli e giocare come sappiamo. Non ha urlato»

Le dichiarazioni di Frank Anguissa a Dazn al termine di Napoli-Lecce, vinta 1-0 grazia al gol di Di Lorenzo. Al termine della partita il centrocampista ha rivelato cosa ha detto Conte all’intervallo.

Le parole di Anguissa:

«Sempre difficile giocare con una squadra che difende così bassa. Alla fine abbiamo segnato, contento per Di Lorenzo. Conte ci ha detto di giocare come sappiamo. Non ha urlato. Ha detto di stare tranquilli e alla fine lo abbiamo fatto e abbiamo vinto»

