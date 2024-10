Ancelotti: «Una sconfitta ti riporta alla realtà. Critiche giuste, ma abbiamo giocato 40 partite senza perdere»

In conferenza: «La sconfitta contro il Lille è un’opportunità se reagiamo bene. Manca intensità difensiva e dobbiamo far circolare la palla più veloce»

Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, si è presentato in conferenza stampa prima della partita contro il Villarreal di questo sabato. Una partita che assume un’importanza particolare per il Real dopo la sconfitta in Champions contro il Lille.

Ancelotti: «La sconfitta contro il Lille è un’opportunità»

Cosa ti aspetti dal Villarreal?

«Sta facendo molto bene, sempre ben posizionati in campo. Domani sarà una partita difficile, ma è una nuova opportunità per vedere una versione migliore del Real, per giocare di nuovo bene a calcio».

Com’è il tuo umore?

«Molto buono, come sempre. Questa sconfitta è un’opportunità se ne approfittiamo e reagiamo bene. C’è stata autocritica».

Le critiche dopo il Lille sono esagerate?

«Ognuno può dire quello che vuole, la critica è giusta considerando quello che è successo con il Lille. Ci sono momenti in cui devi riconnetterti con la realtà e devi farlo in fretta. A volte un buon risultato ti fa credere di essere invincibile, ma una sconfitta ti riporta alla realtà. Non siamo ancora al nostro livello, abbiamo giocatori che non sono al massimo livello. Non siamo lontani da dove vogliamo essere. Manca l’intensità difensiva e, offensivamente, la circolazione più veloce della palla».

Di cosa ha parlato con la squadra negli spogliatoi?

«Insisto, abbiamo parlato di come dobbiamo far circolare la palla più velocemente verso gli attaccanti e che ci manca intensità difensiva. Se ci sarà un’altra sconfitta ne parleremo, ma abbiamo una striscia di 40 partite senza perdere in campionato, perdere ci rende tristi ma cercheremo sempre delle soluzioni».

Ancelotti ha accolto favorevolmente la scelta di Deschamps di non portare Mbappé in nazionale:

«Ha avuto un problema che sembra risolto. Si è allenato normalmente. Non mi faccio coinvolgere in quello che fanno gli allenatori della nazionale. Deschamps ha deciso di non chiamarlo. So che lo staff medica del Real Madrid ha parlato con la squadra francese, si saranno parlati e hanno preso quella decisione».

Manca Kroos a centrocampo:

«Non credo che ci manchi un giocatore come Kroos. Camavinga, Modric, Valverde, Bellingham sono tutti palleggiatori. Tchouaméni è fondamentale nell’aspetto difensivo della squadra. Abbiamo molta varietà, ora non lo dimostriamo. Ma non è che manchi qualcosa, non manca nulla».

Su Guler:

«Gioca poco perché ha tanta concorrenza, non è facile, ma sta avendo più risalto rispetto allo scorso anno».

