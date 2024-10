Ancelotti: «Mbappé in Svezia? Io sono stato due giorni a Londra e non ho chiesto il permesso a nessuno»

In conferenza: «C’erano giorni di riposo e ognuno sceglie cosa fare. Non commento speculazioni. È quasi al 100%. Sta andando molto bene»

Ancelotti ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita del Real contro il Celta Vigo.

L’allenatore italiano ha parlato del caso Mbappé, accusato secondo i media svedesi di presunto stupro.

Ancelotti ha detto:

«(Mbappé) Ha approfittato della pausa per migliorare la sua condizione. Sta molto bene, è felice e non vede l’ora di tornare domani per aiutare la squadra. Questi 15 giorni lo hanno aiutato molto, perché è un giocatore diverso da quello che era prima della pausa».

Ha lavorato tatticamente con Mbappé durante la sosta?

«Solo a livello fisico. A livello tattico la sua posizione non cambia rispetto a come ha giocato nelle ultime partite. Con Vinicius può cambiare posizione sulla fascia sinistra, ma noi ci siamo concentrati sul lavoro fisico. Questa pausa è stata positiva per lui e credo che stia facendo molto bene».

Come sta Mbappé dal punto di vista personale e tutto ciò può avere un’influenza su di lui?

«Non sono qui per commentare le speculazioni. Mi concentro sul lavoro che sta facendo».

Ancelotti: «Non vedo Mbappé influenzato dal caso»

Ha parlato con lui?

«Parlo con i giocatori ogni giorno. Posso dire quello che ho detto prima, che al momento è una speculazione. Non lo vedo affatto influenzato, è molto entusiasta di dare il suo contributo alla squadra».

Come sta Mbappé?

«Quasi al 100%. Sta andando molto bene. È un piacere vederlo allenarsi».

Sul viaggio di Mbappé in Svezia:

«Gli sono stati dati dei giorni di riposo e ognuno sceglie cosa fare. Io sono andato a Londra per due giorni e non ho chiesto il permesso a nessuno. Non ho un’agenzia di viaggi per organizzare i viaggi dei giocatori».

