Adani su Mancini: «L’Arabia Saudita ha i soldi ma non ha cultura calcistica. Cosa si aspettava?»

A Viva el Futbol: «Anche Gallardo ha incontrato difficoltà lì. Mancini può tornare a lavorare in Italia dal 2026, sennò perde i soldi»

Roberto Mancini ha terminato la sua avventura da c.t. dell’Arabia Saudita, non senza polemiche (soprattutto italiane). Daniele Adani, nel suo salottino di Viva el Futbol accompagnato da Ventola e Cassano, ne ha commentato le recenti scelte da suo buon amico in maniera più o meno oggettiva, considerando anche lo status attuale dell’ex tecnico della Nazionale e lo stipendio che ha percepito da allenatore della nazionale araba.

Di seguito quanto dichiarato dall’ex giocatore dell’Inter, ora noto comunicatore e opinionista:

«Prima di tutto, avrebbe avuto il tempo di qualificarsi ai Mondiali. Secondo, l’Arabia Saudita è un Paese con una grandissima passione per il calcio, ma con una cultura calcistica limitata. Anche Gallardo ha incontrato difficoltà lì, questo significa che diventa difficile analizzare il contesto. Vanno fatti i complimenti a Pioli che ha vinto 7 gare consecutive, ma lì non c’è la giusta conoscenza e competenza per il gioco del calcio. Loro comprano, ti portano quasi a non dover pensare per decidere di andare là. Ma mettere uno lì a formare e gestire i calciatori non significa cambiare la cultura, portare mentalità. E se poi non vengono due o tre risultati, il modo in cui ti si rapportano è un modo non all’altezza anche del professionista, che chiaramente ha accettato però poi quando ti metti lì ogni giorno a lavorare ti rendi conto delle estreme difficoltà.»

Adani sull’appeal della nazionale saudita

«Se non ci sono uomini di calcio che creano accademie, allenano anche i formatori e cercano di far capire cosa serve…ma se tu vai lì per i soldi e dopo 3-4 già ti sc*zzi, cosa pensavi che accadesse? Che la nazionale araba raggiungesse i quarti di finale ai Mondiali? Con tutto il rispetto, c’è ancora molta strada da fare. È una questione di concetti calcistici.»

«Roberto Mancini avrà fatto una transazione, ok. Per non pagare il 50% in Italia, deve tornarci dal primo gennaio 2026. Finito, chiuso, se ne parla dal 2026. Perché se tu entri prima, devi lasciare il 50% della transazione, del malloppo. Finito, chiuso, quindi questo è, hai capito. E quindi non può venire in Italia, andrà a vivere per un po’ da un’altra parte, questo è…»

