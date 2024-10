Ronaldo segna ancora e dedica il gol al papà scomparso vent’anni fa VIDEO

«Il gol di oggi è diverso, ha un altro sapore, perché mio padre ne sarebbe stato felice se fosse stato vivo, dato che sarebbe stato il giorno del suo compleanno».

L’Al-Nassr di Stefano Pioli conquista il successo nella Champions League asiatica, 2-1 all’Al-Rayyan. Gol di Mané e Cristiano Ronaldo, che dopo aver realizzato l’ennesimo gol della sua carriera ha alzato le braccia al cielo e guardato in alto. Dopo la partita ha svelato di aver dedicato il gol al padre, scomparso quasi vent’anni fa.

La commozione di Ronaldo

Le parole dell’attaccante portoghese sul padre sono state davvero commoventi: «Il gol di oggi è diverso, ha un altro sapore, perché mio padre ne sarebbe stato felice se fosse stato vivo, dato che sarebbe stato il giorno del suo compleanno». Ed ha poi aggiunto: «Mi dispiace che mio padre non riesca a vedere cosa ho raggiunto nella mia vita». Il papà di Ronaldo è venuto a mancare nel 2005, quando aveva appena 52 anni. CR7 era molto legato al padre e ha dimostrato che, nonostante siano passati tanti anni, ne sente ancora la mancanza.

Cristiano Ronaldo dedicated his goal to his father. ❤️ pic.twitter.com/2og47GeZqJ — Emmanuel Eze (@eze207977) September 30, 2024

CR7 ha poi aggiunto:

«Non è più importante se sono il migliore o meno, non mi interessa più. È sempre positivo per un attaccante segnare, ma per me è meglio se la squadra vince. Sono abituato a battere i record e non li cerco più. La cosa più importante per me ora è divertirmi e aiutare l’Al-Nassr e i miei compagni di squadra a vincere». E sul suo futuro: «Non so se mi ritirerò presto, tra due o tre anni, ma probabilmente lo farò qui all’Al-Nassr»

