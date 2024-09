«Lo pagava perché lui gli vendeva l’idea di poter influenzare promozioni e retrocessioni degli arbitri. Superlega? Florentino mi preoccupa. Dissi a Ceferin che Agnelli lo avrebbe tradito».

Il presidente della Liga, Javier Tebas, è stato ospite del podcast The Wild Project in cui ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla situazione del Barcellona.

Tebas: «Penso che il Barcellona sarà sanzionato per il caso Negreira»

Ha parlato della possibile sanzione del club blaugrana per il “caso Negreira“, l’ex arbitro che fu definito avere il potere di decidere i match de La Liga; in più, ricevette pagamenti dal Barça:

«Quando l’ho scoperto, la prima cosa che ho pensato come avvocato è che a livello sportivo ciò che è stato prescritto era la realtà dei fatti. Ciò non significa che non faremo ulteriori indagini in seguito. Abbiamo presentato una denuncia alla procura perché riteniamo che queste questioni debbano essere chiarite il più presto possibile. A mio parere, e lo dico chiaramente, fino ad oggi non è stato accertato che gli arbitri fossero pagati e penso che non sarà mai certa questa cosa, perché il processo non sta andando verso quella direzione. Piuttosto, si va verso il Barcellona che ha pagato Negreira stesso. Il Barça lo pagava perché lui gli vendeva l’idea di poter influenzare le promozioni e retrocessioni degli arbitri».

Ancora:

«Questa è corruzione sportiva, ma non è al livello dell’acquisto degli arbitri, che penso non verrà mai accertato. Ovviamente quello che stavano facendo era sbagliato e penso che il Barcellona otterrà una sanzione, ma non per la storia costruita dalla stampa madridista».

Tebas ha parlato anche dei contrasti con il presidente del Real Madrid Florentino Perez:

«Dove c’è Florentino, mi preoccupo. Nell’assemblea del Real Madrid ha detto che il club era venuto a salvare il calcio. Questo non è possibile. Alcuni mesi fa i Paesi dell’Ue hanno firmato un documento contro la Superlega, ma la Spagna non l’ha firmato. Questo spiega la sua influenza. È una questione culturale, ha un modello che nessuno nella Liga vuole. Nel calcio non possono comandare i più ricchi. Il Real Madrid è la locomotiva insieme al Barcellona, ma un’altra cosa è che la competizione debba essere secondo ciò che pensi tu. La separazione di Agnelli e Ceferin? Sapevo che sarebbe stata annunciata. Si stava preparando e c’erano documenti già da gennaio. Alcune settimane prima volevano annunciarlo a un congresso Uefa. Lo dissi a Ceferin e lo avvisai che Agnelli lo avrebbe tradito. Gli dissi che dovevamo preparare una strategia. Si trattava di dire che avrebbero annunciato una Superlega e che l’avremmo vietata. Abbiamo contattato Leghe e Federazioni. Abbiamo detto che avremmo proibito ai giocatori di partecipare alle competizioni. Mi dissero che era vietato, ma non mi importava, bisognava far scoppiare la bolla».

ilnapolista © riproduzione riservata