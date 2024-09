Sinner, nulla lascia intendere che la Wada abbia intenzione di presentare appello (Gazzetta)

La Wada potrebbe presentare ricorso sulla colpa o negligenza di Sinner, ha tempo fino al 30 settembre. Spesso il termine scade senza che niente venga comunicato

Sinner, nulla lascia intendere che la Wada abbia intenzione di presentare appello. Lo scrive la Gazzetta dello Sport in merito alla caso doping che ha coinvolto il numero uno nel ranking Atp.

Scrive la Gazzetta:

«La revisione del caso da parte della Wada è in corso. Nessuna decisione è stata ancora presa in merito. La Wada ha ricevuto il fascicolo del caso la settimana scorsa. In merito alle scadenze relative a un eventuale appello, gli articoli 13.2.3.5 del Codice Mondiale Antidoping sono espliciti». Le parole dell’irlandese James Fitzgerald, responsabile delle relazioni esterne dell’agenzia mondiale antidoping con sede a Montreal sulla vicenda della doppia positività di Jannik Sinner al Clostebol, sono stringate, ma esplicative.

Si parte dal presupposto che l’Itia ha scagionato l’altoatesino “per non avere colpe o negligenze”. È in merito a questa decisione che la Wada potrebbe presentare ricorso al Tas di Losanna. Con quali tempi? Gli articoli 13.2.3.5. dicono che la Wada può fare appello non oltre: a) 21 giorni dopo l’ultimo giorno utile per qualsiasi altra parte in causa per presentarlo; b) 21 giorni dopo che la Wada stessa ha ricevuto il file completo relativo alla decisione. Premesso che per “giorni” si intende “giorni di calendario” e non “lavorativi”, circa il punto a) l’unica altra parte in causa, nella circostanza, è Nado Italia, l’organizzazione nazionale antidoping. La quale, dalla notifica della sentenza (lunedì 19 agosto), ha avuto 21 giorni per presentare ricorso al Tas (ma non lo ha fatto): con scadenza, quindi, alla mezzanotte di lunedì 9 settembre. Aggiungendone altrettanti (quelli a disposizione della Wada), si giunge alla mezzanotte di lunedì 30. Circa il punto b) fa fede quanto confermato da Fitzgerald. Ovvero che “la Wada ha ricevuto il fascicolo del caso la settimana scorsa”, quindi prima del 9 settembre. Ragion per cui, salvo eventuali novità e confidando che la Wada abbia effettivamente ricevuto l’intera documentazione del procedimento arbitrale precedente, si deduce che la data ultima per un appello è appunto quella del 30 settembre.

Spesso, anzi, il termine scade senza che niente venga comunicato e la decisione diventa finale. È quello che potrebbe accadere in questo caso: nulla lascia intendere che la Wada abbia intenzione di presentare appello.

