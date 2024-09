Ronaldo dovrebbe lasciare la nazionale per il bene del Portogallo. Martinez non può cacciarlo (Times)

“Vuole arrivare a 1000 gol… Dio non voglia che la selezione o Martínez possa avere voce in capitolo”

“La cosa peggiore che potesse capitare al Portogallo è Cristiano Ronaldo che ha segnato contro la Croazia la scorsa settimana. La seconda cosa peggiore che potesse capitare al Portogallo è Ronaldo che ha segnato contro la Scozia tre giorni dopo”. E insomma, il Times ha deciso che forse è il caso che il Portogallo si separi da Cristiano Ronaldo. Il titolo dell’editoriale di Owen Slot è abbastanza chiaro: “È tempo che si ritiri per il bene del Portogallo”.

Secondo il Times una telecamera a quel punto avrebbe dovuto inquadrare “l’espressione sul volto di Roberto Martínez, il suo ct, mentre la realtà si faceva strada e iniziava a inserire mentalmente i numeri nell’equazione della longevità di Ronaldo: oh diavolo, questi gol gli hanno appena fatto guadagnare, cosa, altri due anni nella mia squadra? Forse anche un altro Europeo?”.

“Il povero vecchio Martínez ha avuto una vita dura di recente. Lo dico presumendo che avesse visto Ronaldo parlare del suo futuro sul canale YouTube di Ronaldo. Il video ha avuto circa 16 milioni di visualizzazioni ed è lecito supporre che il cursore di Martínez fosse uno di questi, perché altrimenti come si fa a scoprire le trame a lungo termine del personaggio principale della soap opera che si sta dirigendo? L’intervista in questione è stata condotta da Rio Ferdinand, e ne parleremo più avanti, ma immaginate l’attesa di Martínez mentre aspettava pazientemente tra le pubblicità di AmEx e Amazon Prime prima di scoprire finalmente l’ambizione residua di Ronaldo nel gioco. Risposta: non vincere una Coppa del Mondo, nemmeno vincere un trofeo in Arabia Saudita con l’Al-Nassr (che sono il tipo di obiettivi di squadra che ci si potrebbe aspettare in un gioco di squadra), ma segnare 1.000 gol (che non lo sono)”.

Il punto è che gliene restano ancora 99… Ronaldo dice anche: “Il giorno in cui sentirò di non produrre, farò le valigie”. Insomma, scrive il Times, “la decisione su quando fare le valigie è puramente sua. Dio non voglia che la selezione della squadra o Martínez potrebbe avere voce in capitolo”.

“Quando è stato distribuito il Dna, a Ronaldo è stata data una porzione sproporzionata di autostima. A quanto pare, l’insicurezza non si è mai insinuata nei meccanismi della sua mente”.

“Mi chiedo se questa sia la conseguenza di due decenni in cui gli hanno detto che è uno degli esseri umani migliori del pianeta, cosa che in termini sportivi lui chiaramente era. Inizi, quindi, a credere di essere veramente diverso, non un sovrumano ma in qualche modo oltre l’umano?”.

“Il punto qui è la squadra. Ammiro molto gli sportivi che lottano e si rifiutano di accettare che i loro anni li stanno sconfiggendo. Ci vuole una specie di coraggio per Tiger Woods per continuare a dare spettacolo; ho amato la rabbia di Andy Murray contro la luce che stava morendo su di lui. In un gioco di squadra, però, è diverso. Non è il tuo unico diritto decidere; almeno non dovrebbe esserlo”.

ilnapolista © riproduzione riservata