Rabiot non ha neanche messo piede a Marsiglia, che i tifosi del Psg: «È un tradimento, lo aspettiamo al varco…»

Rmc Sport. Il 16 marzo ci sarà Psg-Marsiglia: «La sua è una provocazione, poteva scegliere qualsiasi club francese, ma non questo. Sarà fischiato».

Adrien Rabiot approderà alla corte di Roberto De Zerbi al Marsiglia; il centrocampista era svincolato dopo l’ultima esperienza alla Juventus. Aveva rifiutato diverse destinazioni quest’estate, tra cui Galatasaray e Milan; ha preferito però non tornare in Italia, e neanche in bianconero sarebbe tornato, come ha specificato la sua mamma-agente Veronique intervistata da L’Equipe.

I tifosi del Psg, però, pare non abbiano preso bene la decisione del loro ex giocatore, essendo i due club storici rivali. E il prossimo 16 marzo potrebbe esserci un clima abbastanza infuocato al Parco dei Principi per il calciatore francese.

I tifosi del Psg contro il trasferimento di Rabiot al Marsiglia: «È un tradimento, lo aspettiamo al varco…»

Rmc Sport ha riportato le parole dei tifosi che considerano Rabiot ancora parte della famiglia Psg:

La firma di Adrien Rabiot col Marsiglia ha deluso i tifosi parigini. Ora sono in attesa del suo ritorno al Parco dei Principi. Il giocatore aveva lasciato Parigi in rapporti poco idilliaci, ma i suoi precedenti tifosi non ci stanno e commentano così il suo trasferimento:

«Avrebbe potuto benissimo scegliere un altro club. E’ una piccola provocazione la sua. Vuol tornare in Ligue 1? E allora perché Marsiglia? Poteva andare altrove…»

Per alcuni, Rabiot è il loro “gioiellino” cresciuto nel Psg:

«È strano andare nel club rivale. Per i tifosi che provano grande affetto per lui, è un tradimento. Non me l’aspettavo… Un altro club francese sì, ma non il Marsiglia. Immagino che diversi tifosi lo aspetteranno al varco…»

E c’è chi, con diplomazia, non si fa influenzare dall’accanimento nei confronti del giocatore:

«Bisogna rispettare la sua scelta. Siamo inevitabilmente delusi, ma il 16 marzo [data di Psg-Marsiglia] sarà tosta; molti tifosi lo infastidiranno, solo il tempo farà dimenticare tutto».

