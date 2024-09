La madre di Rabiot replica a Thiago Motta: «Il ritorno alla Juventus non l’abbiamo mai preso in considerazione»

A L’Equipe: «Se prendiamo delle decisioni, ci assumiamo le responsabilità». Motta precedentemente in conferenza: «Rabiot non mi ha chiamato. Spero trovi presto una nuova squadra».

In conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Empoli, il tecnico della Juventus Thiago Motta aveva risposto ad una domanda su Adrien Rabiot. Il centrocampista francese è attualmente senza squadra, dopo il mancato accordo di rinnovo con i bianconeri.

Questo quanto dichiarato da Thiago Motta:

«Non mi ha chiamato. Gli ho augurato il meglio quando è andato via e continuo a pensarla così. Gli voglio bene, ma ha preso una strada diversa. Spero che trovi una squadra per dimostrare tutto il talento che ha».

La madre di Rabiot: «Il ritorno alla Juventus non l’abbiamo mai preso in considerazione»

La madre di Rabiot e sua agente, Veronique, ha risposto a L’Equipe al tecnico:

«Non c’era bisogno che chiudesse la porta Juventus, il ritorno in bianconero non era un’opzione che abbiamo preso in considerazione. Quando prendiamo delle decisioni, ci assumiamo le responsabilità».

Il centrocampista chiede troppo d’ingaggio, per questo è disoccupato (Gazzetta)

“Dal 1° luglio Adrien è senza squadra, dal 10 dello stesso mese è di fatto in vacanza, senza stipendio alcuno e ora fuori dalla cerchia di Didier Deschamps che ovviamente non lo ha convocato in nazionale a fronte di due mesi di inattività: il selezionatore dei Bleus si è comunque detto fiducioso che la mezzala trovi squadra entro la prossima sosta di ottobre. La madre Veronique, come sempre, cura i suoi interessi e tiene i rapporti con i club interessati, ma per la prima volta si trova a fare i conti con un mercato che a oggi non si è sbloccato, per suo figlio. Trattare con lei non è mai stato semplice, non tanto per questioni di commissioni come capita con altri procuratori, quanto perché in famiglia non contempla sconti”.

