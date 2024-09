Juve-Napoli, problema muscolare per Meret, entra Caprile

Il portiere del Napoli, ha accusato un risentimento muscolare dopo il primo quarto d’ora, ha provato are stare in campo prima di uscire

Non ha fortuna Alex Meret. Il portiere del Napoli che sta vivendo un avvio di stagione decisamente positivo, non riesce a giocarsi fino la partita contro la Juventus più importante di queste prime gare.

Al 36 esce Meret per Caprile. In avvio di gara di portiere azzurro aveva accusato un risentimento muscolare per cui aveva cominciato a riscaldarsi il secondo. Alex ha provato a continuare a giocare ancora per una decina di minuti, prima di uscire dal campo

Meret a Cagliari ha tirato fuori i super poteri, l’anno scorso prendeva gol al primo tiro

Dopo la super prestazione di Meret contro il Cagliari

“In tribuna è successo infatti di tutto (feriti uno steward e un sostenitore sardo in maniera non grave) e la gara è stata sospesa a lungo nel primo tempo per lancio di petardi, con la situazione che è precipitata dopo il casuale gol del vantaggio realizzato da Di Lorenzo, su una deviazione involontaria, sfortunata e decisiva di Mina. La reazione veemente della squadra di Nicola, trascinata alla caccia del pareggio dal suo caldissimo pubblico, è andata tuttavia a sbattere contro i guanti dell’insuperabile Alex Meret, che l’anno scorso prendeva spesso gol al primo tiro e invece nella trasferta in Sardegna ha tirato fuori i superpoteri, pur essendo sceso in campo con la febbre alta. Poi ci hanno pensato i nuovi gemelli del gol del Napoli: Lukaku e Kvaratskhelia. I due sembrano essere fatti l’uno per l’altro e si trovano una meraviglia, persino con più naturalezza rispetto a quello che capitava al talento georgiano con Osimhen“.

ilnapolista © riproduzione riservata