Pioli vicino all’Al Nassr. L’Arabia gli offre un biennale da oltre 6 milioni (non tantissimo per i sauditi)

La Gazzetta: c’è l’accordo preliminare. Oggi l’incontro tra gli agenti dell’allenatore e il Milan per la risoluzione del contratto

Pioli vicino all’Al Nassr, c’è l’accordo preliminare. Oggi l’incontro per la risoluzione con il Milan. Lo scrive la Gazzetta dello Sport. L’ex allenatore del Milan si vedrà oggi per trovare una soluzione e risolvere il contratto con il club rossonero. Da questo punto di vista, il Milan spera che Pioli formalizzi il passaggio in Arabia Saudita. L’Al Nassr ha pronto un biennale con opzione per il terzo anno a oltre sei milioni a stagione.

Pioli potrebbe allenare Ronaldo all’Al Nassr

Scrive Gazzetta:

“Stefano Pioli è molto vicino a diventare il nuovo allenatore dell’Al-Nassr, in Arabia Saudita. Il club ha messo nel mirino l’ex allenatore del Milan per sostituire Luis Castro, non ancora esonerato, e ha un accordo preliminare con Pioli. Oggi può essere una giornata importante, a Milano è previsto un incontro tra gli agenti di Pioli e il Milan per trovare un accordo sulla risoluzione del contratto, valido fino a giugno. Il Milan ha esonerato Pioli a fine maggio, dopo la chiusura del campionato. L’idea è che Pioli si liberi dal Milan per firmare un biennale con opzione sul terzo anno con l’Al-Nassr. L’ingaggio ovviamente sarà molto più alto dei 4 milioni che guadagnava al Milan: probabile sia oltre i 6 milioni a stagione“.

L’Al Ittihad sceglie Laurent Blanc come nuovo allenatore

Stefano Pioli è stato molto vicino anche all’Al Ittihad. Il club saudita ha poi deciso di affidare la panchina a una vecchia conoscenza del calcio italiano, ovvero Laurent Blanc: l’ex CT della Francia ed ex difensore del Napoli ritrova così i connazionali N’Golo Kanté e Karim Benzema, attaccante che ha già allenato nel suo biennio (2010-2012) alla guida de Les Bleus.

L’ex tecnico del Milan non ha ancora trovato una panchina per la prossima stagione dopo l’addio ai rossoneri. Prima dell’annuncio di Blanc, l’ex Milan era davvero a un passo dal club arabo, poi però Karim Benzema si sarebbe opposto e avrebbe alimentato alcuni dissidi interni che hanno portato al collasso della trattativa.

