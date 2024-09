A Sportitalia: «C’è una statistica positiva: l’anno scorso al 12 settembre aveva già fatto 4 conferenze, 9 interviste. Lasci fare a Conte»

Pedullà: «De Laurentiis, vent’anni di intuizioni e scelte anche geniali. Se parlasse di meno, sarebbe meglio»

Il giornalista Alfredo Pedullà ha commentato così a Sportitalia i vent’anni di presidenza di De Laurentiis a Napoli:

«Sono vent’anni di intuizioni, di scelte anche geniali, di allenatori sconosciuti, di investimenti su allenatori che magari hanno bucato solo a Napoli, ma parliamo col senno del prima e non del poi. Di una costante e continua presenza nelle coppe, in Champions soprattutto. E nell’intuizioni sui talenti, nelle plusvalenze, nel modo di interpretare il mercato. Anche nelle generosità nel far operazioni folli. Io non posso dire nulla. Un conto è commentare i parziali di un presidente e qualche uscita a vuoto e qualche rapporto con gli allenatori secondo me neanche troppo giusto e troppo tenero e troppo riconoscente. Mi riferisco soprattutto al suo rapporto con Sarri, che non ha avuto grande riconoscenza. Anzi molto spesso ci sono stati dei conflitti. Ma cosa devo dire sul bilancio non definitivo, ma dei vent’anni».

Pedullà: «De Laurentiis ha portato il Napoli fisso in Europa»

Poi ha continuato:

«Lui ha riacceso la luce dove c’era soltanto pioggia, ha portato il Napoli in Europa fisso, ha vinto lo scudetto e ne ha sfiorato un altro. Ha venduto in modo clamoroso alcune pedine come Jorginho. L’ha pagato circa 5 milioni e mezzo dal Verona e l’ha venduto a 58 milioni. L’unica cosa è che c’è una statistica positiva rispetto all’anno scorso e qui mi fermo: l’anno scorso al 12 settembre aveva fatto 4 conferenze, 8 sortite, 9 interviste, 22 uscite e quest’anno parla di meno. Secondo me se parlasse di meno e lasciasse palla a Conte sarebbe meglio per tutti».

