Osimhen, c’è la Juventus su di lui. È il prescelto per sostituire Vlahovic (Galetti)

Il Chelsea è ancora intenzionato a prendere Osimhen, ma adesso ha una rivale. Secondo il giornalista Rudy Galetti, la Juventus vorrebbe prendere l’attaccante nigeriano per sostituire Vlahovic.

Galetti scrive su TeamTalk:

“Il Chelsea ha avviato nuovi contatti con l’entourage di Victor Osimhen e spera ancora di ingaggiare l’attaccante, anche se ora i Blues dovranno affrontare la concorrenza della Juventus.

Alcune fonti hanno confermato a TeamTalk che il Chelsea ha avuto nuovi colloqui con l’entourage di Osimhen per discutere di un passaggio clamoroso a West London nel 2025, con il nigeriano ancora in cima alla lista dei desideri degli attaccanti.

Il Chelsea ha ancora intenzione di acquistare Osimhen la prossima estate, anche se si sta discutendo se un trasferimento a gennaio può essere una possibilità.

La nuova clausola d’uscita della stella dovrebbe rendere più facile per il Chelsea trovare un accordo. Dopo tutto, l’unico aspetto mancante per il suo trasferimento in estate era l’accordo tra il Chelsea e il Napoli sulla struttura dell’affare“.

Su X Galetti aggiunge:

“I bianconeri si stanno guardando intorno per trovare un’alternativa a Vlahovic, mentre il club inglese lo considera ancora un obiettivo principale“.

🚨🗣️ #Juventus and #Chelsea have asked for fresh info on Victor #Osimhen.

‼️ The ⚪⚫ are looking around to find an alternative to Vlahovic, while the 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 club still considers him a main target.

🗞️ All the details on @TEAMtalk 👇https://t.co/O1ER31QMIh

— Rudy Galetti (@RudyGaletti) September 24, 2024