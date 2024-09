Una volta alla Cruyff Arena e un’altra allo Stadium. Sabato partirà della panchina, come sempre. Ma quando entra, è decisivo

Neres ha già segnato due gol alla Juventus, con l’Ajax e col Benfica (Corsport)

Scrive Fabio Mandarini per il Corriere dello Sport:

Lui sa come si fa e soprattutto lo ha già fatto. Due volte con due squadre diverse. Tradotto: David Neres ha segnato due gol alla Juventus nelle sue precedenti vite (sportive) da giocatore dell’Ajax, un grandissimo Ajax giunto fino alla semifinale di Champions League, e da alfiere del Benfica. Nessuna differenza. E tanto per non squilibrare una storia che per il momento sembra piena di proporzioni giuste, una volta s’è esibito ad Amsterdam e un’altra a Torino. Sì, la prima rete l’ha firmata il 10 aprile 2019 alla Johan Cruijff Arena con i Lancieri, in occasione dell’andata dei quarti di quella trionfale edizione di grande Europa; la seconda, invece, allo Stadium con i portoghesi il 14 settembre 2022, nel primo dei due incroci della fase a gironi di Champions.

E non sarà sfuggito un particolare che magari metterà i brividi agli amanti della scaramanzia: Neres, l’uomo in più del Napoli, ha sempre fatto gol alla Juve alla prima sfida giocata con un nuovo club. Arrivederci a presto. Partendo dalla panchina, con ogni probabilità, come sistematicamente accaduto da quando è stato acquistato. Con risultati straordinari, da artista della rifinitura: tre assist in tre spezzoni di partita entrando in corsa, tutti serviti in pieno recupero. La chiameranno zona Neres.

«Dipende dai giocatori, non da me. da quello che dimostrano negli allenamenti, la volontà che hanno per mettermi in discussione. Vale per tutti. Non ci sono inamovibili in squadra, devono dare il massimo e mettermi in difficoltà. David ha fatto due spezzoni di partita, ha dato un grosso contributo. Mi aspetto da lui e soprattutto dai nuovi, entrare nella nostra idea, sapere che c’è una fase offensiva ma anche una difensiva. È importante, noi dobbiamo avere equilibrio. Sono stato esaustivo?».

A Cagliari partita sporca

«È importante sporcarsi le mani, ci sono partite dove tutto fila liscio e dove devi sporcarti le mani, devi pareggiare quantomeno la cattiveria agonistica, l’intensità, la voglia di fare risultato, pensare di esser troppo belli spesso e volentieri quando ci sono le difficoltà devi essere meno bello, ripiegamento, contrasto, raddoppio, non perdere duelli, devi essere sul pezzo. L’anno scorso abbiamo subito 48 gol, è dipeso dal fatto che le mani non ce le siamo sporcate. Gruppo di ragazzi intelligenti e disponibili».

