In conferenza: «Mi aspetto da lui, come dagli altri nuovi, che entri nella nostra mentalità. A Cagliari dobbiamo sporcarci le mani»

Conte: «Neres? Ha dato un grosso contributo. Ma noi abbiamo fase offensiva e difensiva»

Neres

«Dipende dai giocatori, non da me. da quello che dimostrano negli allenamenti, la volontà che hanno per mettermi in discussione. Vale per tutti. Non ci sono inamovibili in squadra, devono dare il massimo e mettermi in difficoltà. David ha fatto due spezzoni di partita, ha dato un grosso contributo. Mi aspetto da lui e soprattutto dai nuovi, entrare nella nostra idea, sapere che c’è una fase offensiva ma anche una difensiva. È importante, noi dobbiamo avere equilibrio. Sono stato esaustivo?».

A Cagliari partita sporca

«È importante sporcarsi le mani, ci sono partite dove tutto fila liscio e dove devi sporcarti le mani, devi pareggiare quantomeno la cattiveria agonistica, l’intensità, la voglia di fare risultato, pensare di esser troppo belli spesso e volentieri quando ci sono le difficoltà devi essere meno bello, ripiegamento, contrasto, raddoppio, non perdere duelli, devi essere sul pezzo. L’anno scorso abbiamo subito 48 gol, è dipeso dal fatto che le mani non ce le siamo sporcate. Gruppo di ragazzi intelligenti e disponibili».

Napoli, per il Cagliari è ballottaggio tra Neres e Politano, McTominay in vantaggio su Anguissa (Sky)

A Sky fanno il punto della situazione sul Napoli e sulle condizioni dei propri giocatori di ritorno dalla nazionali. C’è apprensione per le condizioni di Kvara ma nessun allarme. Ha preso un botta con Georgia. In vista del Cagliari alcuni ballottaggi come Neres-Politano sulla fascia e Anguissa-McTominay a centrocampo.

Le parole di Franceso Modugno, inviato a Castel Volturno, a Sky:

«Kvara da vedere. Non c’è apprensione. Le rassicurazioni di Kvara fanno sperare. C’è attesa, certe botte fanno male e le trascini per un po’. Le parole del ct della Gorgia sono di quelle che non fanno preoccupare. Per Kvara ci saranno controlli del caso. Altre botte si smaltiscono da qui a domenica. Si farà di tutto per recuperarlo. Per la partita contro il Cagliari, Lukaku dal primo minuto. È questa la sensazione. Ballottaggio tra David Neres e Politano. Su Kvara non c’è allarme. Poi c’è Anguissa che sarà l’ultimo a ritornare, mentre McTominay è accompagnato da una curiosità. Ci sarà un piacevole imbarazzo per Conte che avrà tutto il gruppo a disposizione e continuerà con il 3-4-2-1, magari il laboratorio di Castel Volturno può portare qualche novità».

ilnapolista © riproduzione riservata