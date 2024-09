Napoli-Palermo, confermato il turn over totale: Gilmour con Lobotka, debutta Rafa Marin

Neres, Raspadori e Ngonge a supporto di Simeone. Nel Palermo c’è l’ex Sirigu. In difesa Juan Jesus, Mazzocchi e Spinazzola

Il match di Coppa Italia tra Napoli e Palermo si giocherà questa sera alle ore 21 allo stadio Maradona. La partita sarà visibile su Italia 1.

C’è la Lazio agli ottavi di finale ad attendere la vincente tra le due squadre, che avevano battuto rispettivamente Modena e Parma nel turno precedente. Nonostante il dislivello tra i due club, uno gioca in Serie A, l’altro in B, entrambi sono vogliosi di continuare la propria corsa nel torneo.

Le formazioni ufficiali di Napoli-Palermo

Di seguito, le formazioni ufficiali:

Napoli (4-2-3-1): Caprile; Mazzocchi, Rafa Marin, Juan Jesus, Spinazzola; Lobotka, Gilmour; Neres, Raspadori, Ngonge; Simeone.

Palermo (4-3-3): Sirigu; Buttaro, Peda, Baniya, Ceccaroni; Ranocchia, Saric, Vasic; Le Douaron, Brunori, Lund.

Gli azzurri hanno confermato su X che Folorunsho non sarà convocato a causa di una sindrome influenzale.

Michael Folorunsho non sarà del match per una sindrome influenzale. — Official SSC Napoli (@sscnapoli) September 26, 2024

Scrive Moggi su Libero:

La quinta di campionato comincia a chiarire quello che potrebbe accadere nella corsa al titolo di campione d’Italia. Per adesso è il Toro a godersi bellamente il primato in classifica dopo l’ultima vittoria esterna al Bentegodi contro il Verona, 2-3. Senza togliere nulla a Juric, con Vanoli i granata adesso stanno marciando nelle zone alte della classifica, per la soddisfazione del presidente Cairo che, presa la squadra quasi in dissesto, se la trova adesso solida economicamente e anche prima in classifica. Crediamo pertanto di poter considerare lungimirante la linea manageriale attuata del presidente Cairo per aver dato tali risultati in un mondo che spesso spende senza tener conto dei libri contabili. Con tutto ciò il Toro non ci sembra in grado di competere per il titolo, piuttosto di poter aspirare ad un posto in Europa.

