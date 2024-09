Napoli, durante la sosta c’era gente che faticava anche a camminare. Conte non gli ha dato tregua (Sky Sport)

A Cagliari 3-4-2-1 confermato, ma in prospettiva anche 4-3-3 o 3-5-2. In mezzo c’è varietà di soluzioni. Lukaku ha lavorato tanto, Kvara ha smaltito la botta

Francesco Modugno, inviato Sky a Castel Volturno, fa il punto della situazione sul Napoli alla vigilia della partita contro il Cagliari. Tanto lavoro anche in queste due settimane di sosta per le nazionale. Conte ha però avuto il gruppo al completo solo da due giorni.

Napoli a Cagliari, Kvara ha smaltito la botta presa in nazionale

Le parole di Modugno a Sky:

«Durante la sosta ho visto gente che faticava anche a camminare, Conte non gli ha dato tregua. Solo due giorni fa ha avuto il gruppo al completo. A Castel Volturno il laboratorio è aperto: 3-4-2-1 confermato. Ma in prospettiva 4-3-3, 3-5-2, in mezzo c’è varietà di soluzioni. Lukaku ha faticato più di tutti, ha messo sulle gambe altre due settimane di lavoro. La sua tradizione a Cagliari è piuttosto buona. Kvara ha smaltito la botta presa in nazionale. Il Napoli non vince tre partite di fila da un anno e mezzo».

Il Corriere del Mezzogiorno precisa questa mattina precisa che il Napoli non vince tre partite di fila da febbraio 2023, la stagione dello scudetto. Allora la squadra allenata da Spalletti mise in fila otto successi consecutivi.

Kvaratskhelia, il rinnovo: il club offre 6 milioni bonus compresi. Lui ne vuole 8 (Repubblica)

Scrive Repubblica Napoli con Pasquale Tina:

Kvaratskhelia è rientrato un po’ malconcio dagli impegni con la Georgia: «Ha avuto un problema alla caviglia», ha detto Antonio Conte nella conferenza dell’anti-vigilia. Kvara, però, ha smaltito la botta e si è allenato con la voglia di essere protagonista. La maglia da titolare per il numero 77 è pronta a brillare nel tridente scelto da Conte per conquistare il primo successo in trasferta della sua gestione

Kvaratskhelia rappresenta una certezza. Conte lo ha messo al centro del suo progetto. Il georgiano ha accettato con entusiasmo e a breve spera di avere chiarezza pure sul rinnovo contrattuale: le parti devono incontrarsi per scegliere una direzione comune. Il Napoli ha messo sul piatto un ingaggio complessivo da 6 milioni di euro (bonus compresi), al fronte di una richiesta di 8 da parte dell’entourage del calciatore. I rapporti con Jugeli, procuratore di Kvara, sono buoni e l’inserimento di una clausola rescissoria potrebbe sbloccare la trattativa che dura ormai da mesi.

